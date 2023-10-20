Житель Петропавловска незаконно получил пять квартир за один земельный участок

Взамен земельного участка со строениями с общей их стоимостью 39 млн. тенге житель Петропавловска незаконно получил от ЖКХ 5 благоустроенных квартир на общую сумму 85 млн. тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру СКО

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Прокуроры региона выявили факты незаконного предоставления квартир при проведении процедуры принудительного отчуждения земельных участков и недвижимого имущества.

Так, в одном из случаев, должностные лица отдела ЖКХ города Петропавловска в нарушение требований Закона «О жилищных отношениях» (далее-Закон) одному жителю областного центра незаконно предоставили 5 благоустроенных квартир на общую сумму 85 млн. тенге взамен изъятого у него земельного участка со строениями с общей их стоимостью 39 млн. тенге.

"В последующем вышеуказанные квартиры реализованы третьим лицам. Надзорным органом подано исковое заявление в суд о признании сделок купли-продажи квартир недействительными. Решением суда требования прокурора удовлетворены", – отметили в прокуратуре, добавив, что судебный акт вступил в законную силу, проводится работа по возврату в собственность государства незаконных полученных квартир.

В другом случае, жительницей города в нарушение статьи 109 Закона необоснованно приватизирована благоустроенная квартира, стоимостью 20,3 млн.тенге, в которой последняя фактически не проживала.

"Как следствие, указанные действия привели к незаконному выведению государственного имущества из жилищного фонда.

На сегодня по данному факту органами прокуратуры начато досудебное расследование по статье 189 Уголовного кодекса «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», спецпрокурорами ведутся следственные действия.

В тоже время, должностными лицами городского Отдела ЖКХ допущены системные нарушения по порядку предоставления квартир и при инвентаризации очередности на получение жилья. По акту прокурорского надзора принимаются меры по устранению допущенных нарушений и привлечению виновных должностных лиц к ответственности", – заключили в прокуратуре.