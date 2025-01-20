Житель ВКО ошибся с адресом и поджёг чужой сарай с животными

Криминал
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Из-за неприязни к односельчанину мужчина хотел поджечь его сарай, но ошибся адресом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: МВД

В полицию Шемонаихинского района обратилась местная жительница, сообщившая о возгорании хозпостройки по месту ее жительства. В связи с поджогом возбуждено уголовное дело.

«В ходе расследования выяснилось, что в ту ночь 27-летний мужчина, имеющий неприязненные отношения с односельчанином, направился к его дому с намерением устроить поджог. Взяв с собой бутылку с бензином, он облил деревянную стену постройки и поджег ее. Однако вскоре осознал, что перепутал адрес,  огонь начал охватывать сарай соседей его врага», - говорится в сообщении.

Ущерб превысил 7 миллионов тенге. Пламя унесло жизни более десяти домашних животных, уничтожило 20 тонн сена, 5 тонн корма для животных и причинило ущерб хозяйственной технике.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное исследование обстоятельств дела. По результатам расследования будет принято законное процессуальное решение.

 

#ВКО #поджог #неприязнь

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