Жители Астаны, Алматы и Шымкента стали экономнее использовать воду

В городах республиканского значения, несмотря на рост численности населения, снизились средние объемы водопотребления на одного человека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

Так, если в 2024 году житель Астаны потреблял в среднем 70,9 м³ воды в год, то в 2025 году этот показатель снизился до 67,8 м³. В Алматы объем водопотребления на одного человека уменьшился с 73,3 м³ до 69,1 м³ в год. В Шымкенте данный показатель снизился с 63,7 м³ до 62,5 м³ в год.

Снижение объемов потребления воды свидетельствует о постепенном формировании культуры бережного отношения к водным ресурсам и повышении осведомленности граждан о важности водосбережения. Этому способствует комплексная информационно-просветительская работа, проводимая Министерством водных ресурсов и ирригации.

В целях формирования в обществе культуры водосбережения Министерством разработаны методические рекомендации по экономии воды в бытовых условиях. Информационные материалы с данными рекомендациями размещены на 145 объектах, включая 18 аэропортов, 22 железнодорожных вокзала, 20 автовокзалов, 75 торгово-развлекательных объектов и 10 образовательных организаций. Мероприятия реализованы в трех городах республиканского значения, 17 областных центрах и трех городах областного значения.

Кроме того, реализуется масштабный проект «Экономь воду — сохраняй будущее», направленный на формирование бережного отношения к водным ресурсам среди детей и молодежи. С прошлого года в образовательных организациях Казахстана проводятся открытые уроки и экочасы, посвященные экономии воды.