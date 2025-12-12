Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Лаура Казихан, Актюбинская область
Село, названное именем казахского композитора, относится к Каргалинскому району, известному своей богатой природой и плодородными землями, где процветают сельское хозяйство и животноводство. В последние годы здесь также активно развивается туризм, гостей привлекают живописными пейзажами и культурными мероприятиями. Большую роль в этом сыграло близкое расположение самого крупного в регионе Каргалинского водохранилища. Именно вблизи водоема реализуются сразу несколько туристических и социальных проектов, направленных на развитие семейного досуга и малого бизнеса.