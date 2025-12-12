Путь к самостоятельности

В этом году отремонтировали дорогу, соединяющую село с городом Актобе. Теперь путь до областного центра занимает всего 30–40 минут, что положительно сказалось на повседневной жизни местных жителей, многие из которых ездят туда на работу, ежедневно отправляют детей на курсы к репетиторам либо совершают поездки за покупками.

Так как между селами нет регулярного автобусного сообщения, районный акимат привлек перевозчика, который организовал маршрут на новых «газелях». Для жителей села Шамши Калдаякова поездка в город обходится в 700 тенге в одну сторону и на 100 тенге дороже, если воспользоваться частным такси.

У сельского акима Самата Из­тлеуова мы поинтересовались, почему селу присвоили имя «короля казахского вальса». До 2007 года населенный пункт назывался Александровкой. По инициативе местных жителей начали продвигать идею переименования родного аула. Тогда один из местных меценатов – предприниматель Каир­гали Арыстангалиев – предложил назвать село именем Шамши Калдаякова, мотивируя это тем, что композитор некоторое время работал в Актюбинской области и оставил здесь свой след.

В местном парке установлен бюст человеку-легенде, и каждый год в августе и феврале сельчане отмечают его день рождения и годовщину смерти. В эти дни приезжают родственники композитора и жители области. В память о Шамши Калдаякове проходят спортивные состязания и концерты с участием артистов областной эстрады.

Сегодня в селе проживают 1 609 человек. Более половины жителей составляют люди среднего возраста, около четверти населения приходится на пенсионеров и столько же на школьников и студентов. Детей дошкольного возраста не так уж и много – 95. В местный детсад «Бөбек», рассчитанный на 120 мест, ходят всего 74 ребенка. Однако рождаемость в селе остается стабильной, и каждый год здесь появляется хотя бы один ребенок. Местный аким делает ставку на возвращение молодежи в село и создание здесь семей.

Есть статус – есть возможности

Самат Изтлеуов проживает тут около десяти лет. Родом он из поселка Велиховка Каргалинского района. В 2012 году семья Из­тлеуовых приобрела дом в селе имени Ш. Калдаякова и сюда переехала его жена с детьми. Сам Самат Советович еще несколько лет продолжал работать директором школы в Велиховке.

Лишь в 2016 году он окончательно перебрался в село, устроился в местную школу и три года проработал заместителем директора по хозяйственной части. Его супруга, Асем Изтлеуова, преподает анг­лийский язык в этой же школе.

До 2024 года село Шамши Калдаякова входило в состав Желтаус­кого сельского округа вместе с селом Петропавловка. После выхода нового постановления оно было выделено в самостоя­тельную административную единицу и получило собственный аппарат акима.

Именно в этот период по настоя­тельным просьбам аксакалов и активистов местного сообщества Самат Изтлеуов принял решение участвовать в выборах сельского акима. Он выдвинул свою кандидатуру от партии «Amanat» и по итогам голосования в июне прошлого года одержал победу, возглавив новое самостоятельное село.

– Хотелось быть полезным селу, в котором живет моя семья. Мы начали с самого важного – благоустройства, порядка и развития инфраструктуры. У села появился новый статус, а вместе с ним и новые возможности. Сейчас главное для меня – оправдать доверие жителей и сделать так, чтобы люди чувствовали изменения в повседневной жизни, – говорит он.

По словам акима, многие положения его предвыборной программы уже реализуются. Одним из ключевых обещаний Самата Советовича было наладить уличное освещение. На сегодня из 12 улиц без света остались только две. На остальных аким постарался поставить по одному-два столба, чтобы осветить их хотя бы частично. В следующем году будут реализованы восемь проектов по освещению новых улиц, после чего село полностью закроет этот вопрос.

Инженерная инфраструктура тоже не остается без внимания. В селе централизованная подача воды, в каждом дворе – собственный септик, газифицированы все дома. Вопросы паводковой безопас­ности решены после сильного наводнения 2023 года. В прошлом году подняли дамбу на два метра, прочистили и углубили арыки.

– Весной этого года мы уже увидели результат. Вода спокойно прошла по арыкам, разливов не было. Конечно, год на год не приходится, но мы подготовились максимально, – замечает аким.

Глава сельской администрации решил вопрос и со стихийными свалками. Старый полигон расчистили и загрунтовали, мусор вывозят теперь на новый. Также оборудовали отдельную яму для септика, куда откачивается вода для дальнейшей очистки.

Для противопожарной безопас­ности создана добровольная пожарная дружина из 15 человек. В нее входят активные жители. Дружина обеспечена обмундированием, ранцами и инвентарем, однако специализированной техники пока нет. В случае необходимости используют транспорт населения.

К большой радости сельчан в прошлом году установили башню сотовой связи, и теперь жители могут пользоваться стабильной мобильной связью и доступом к Интернету.

Отдельное внимание уделяется дорогам. Еще два года назад из 12 улиц заасфальтированы были только две. В этом году была построена улица Абылкайыр-хана длиной 1 352 метра, которая регулярно затапливалась во время дождей. Сейчас там проложен новый асфальт и установлены трубы для отвода воды.

– Еще пять-шесть лет – и проб­лемы с дорогами будут полностью решены. Уже готовы проекты по трем улицам, они проходят экс­пертизу. В 2026 году начнем их асфальтировать, – заверил Самат Изтлеуов.

Бюджет у села небольшой, но, как отмечает аким, ожидаются изменения в налоговом коде, которые позволят усилить местные бюджеты и быстрее решать насущные вопросы.

Библиотека – центр притяжения

В селе Шамши Калдаякова дейст­вует школа, рассчитанная на 734 места. На данный момент здесь обучаются 302 ученика. Трехэтажное здание построено в 1985 году, и три года назад его капитально отремонтировали.

Местная молодежь увлекается футболом. На территории школы есть типовое футбольное поле, где проводятся тренировки и соревнования. Зимой ребята занимаются в школьном спортзале.

У ворот учебного учреждения 28-летняя Елена Тажбагамбетова встречает своего сына-второклассника. После декрета она по направлению Центра занятости устроилась в акимат секретарем-референтом. Молодая семья живет вместе с родителями мужа. Супруг Елены занимается животноводством, а также подрабатывает сварщиком, оказывая частные услуги.

Елена рассказывает, что жизнь на селе, вопреки распространенным стереотипам, спокойная и по-своему комфортная. Самое главное, здесь все друг друга знают, помогают, и оттого чувствуешь себя в безопасности, – признается она.

Елена посоветовала обязательно заглянуть в сельский клуб и сама провела до него. Клуб, кстати, был открыт еще в 2017 году. В здании на 120 мест не только проводят различные мероприятия, организуют творческие кружки для детей, но и показывают кинофильмы. В клубе заняты шесть сотрудников.

Здесь же размещена библиотека, где главный хранитель книг Жанар Нишпаева знакомит жителей с богатым книжным фондом. Сегодня библиотека насчитывает около 8 тыс. изданий, ресурсы обновляются два раза в год. Здесь есть фантастика, детская литература, книги по психологии, исторические романы и детективы.

Сельчане с удовольствием приходят за новинками. В библиотеке обслуживаются около 1 200 читателей. Для детей есть 3D-книги и развивающие издания, в том числе говорящие книги для изу­чения английского языка, грамоты и математики. По QR-кодам доступны электронные книги, которыми чаще всего пользуются молодые люди. Самому маленькому читателю пять лет. Пожилым сельчанам библиотекарь разносит книги по домам.

В селе работает амбулатория, к которой прикреплено 1 400 жителей. Здесь оказывают первичную медпомощь, делают прививки, ведут учет беременных и при необходимости выезжают на дом по вызову. Врач СВА находится в декретном отпуске, и вся основная работа лежит на плечах четырех медсестер. Раз в месяц в село приезжают узкие специа­листы из районной больницы для плановых осмотров.

Новоселы готовятся к переезду

К концу года в селе шесть семей, стоящих в очереди, получат новое государственное жилье. Три двухквартирных дома построили рядом с акиматом. Распределением занимается Отбасы банк, предпочтение будет отдаваться многодетным семьям. Дома полнос­тью готовы и сдаются в чистовой отделке, о чем с удовлетворением сообщил аким, отметив, что еже­дневно контролирует ход работ.

В очереди на получение жилья в селе числятся 27 семей, среди них – многодетные, неполные, семьи с особенными детьми и работники бюджетной сферы. Если в прошлом году арендное жилье получила только одна семья, то в нынешнем новоселье справят сразу шесть. В дальнейшем планируется ежегодно возводить еще по два-три дома.

Есть генеральный план развития села от 2011 года, согласно которому под индивидуальное жилищное строительство выделено 396 участков с подведенными коммуникациями. На сегодня построено семь домов, около десяти возвели на уровне фундамента. По словам акима, желающих переехать в их село много, причем не только из Актобе, но и соседних регионов. Местных жителей, которые в прио­ритете, внесли в электронную очередь, в ней сейчас числятся 59 человек. Для 443 заявителей из других районов и областей составили бумажный список.

Фермеры внедряют эффективные технологии

Земля в Каргалинском районе отличается высокой плодородностью, что позволяет успешно развивать сельское хозяйство. В селе работают семь крупных ТОО, из которых пять занимаются сельхозпроизводством, а также 33 крестьянских хозяйства. Крупнейшим производителем является ТОО «Актеп», в котором на орошаемых землях выращивают картофель и зерновые. Из-за автоматизированных технологий сбор урожая проходит без затруднений. В этом году благодаря своевременному поливу собрали хороший урожай. Постоянно в хозяйстве трудятся 15 местных жителей, а в сезон дополнительно нанимают до 50 человек.

Большинство крестьянских хозяйств развивают животноводство. В личных подсобных хозяйствах сельчан содержится около 2 000 голов КРС, 3 000 МРС, 179 лошадей и 59 свиней, а также домашняя птица.

Опытный агроном из села Шамши Калдаякова Айдарбай Бикеев успешно развивает свое хозяйство «Сәт». Фермер занимается выращиванием зерновых и масличных культур, картофеля, а также имеет 30 голов крупного рогатого скота. В этом году он заготовил 700 тонн сена, собрал 50 тонн сафлора и 1 250 тонн картофеля.

– Мы стремимся внедрять современные технологии, поэтому приобрели новые тракторы и начали использовать системы дождевального орошения, – говорит Айдарбай Бикеев.

В рамках программы «Ауыл аманаты» в текущем году из-за приостановки финансирования получили кредиты только два хозяйства, хотя желающих заняться собственным делом было намного больше. Самат Изтлеуов возлагает большие надежды на поручение Президента, озвученное в ходе форума сельских акимов, которое предусматривает увеличение финансирования программы «Ауыл аманаты». Благодаря низкой ставке кредитования в 2,5% он ожидает на следующий год значительного роста числа заявок.

Семейный бизнес стал опорой

В прошлом году, воспользовавшись кредитом по программе «Ауыл аманаты», многодетная мама Гульнара Елеусизова создала семейное тепличное хозяйство.

– Это была идея мужа – заняться теплицами. Вначале мы хотели построить одну, но нам объяснили, что это нерентабельно. И тогда мы возвели сразу пять теплиц, установили систему капельного полива и отопления, поддерживаю­щую оптимальную температуру для выращивания томатов. Через полгода примерно достроили еще пять. Выращиваем розовые томаты сортов Pink Paradise и Pink Boss, собирая 4–5 тонн продукции за сезон. Урожай снимаем два раза в год, – рассказывает Гульнара.

Спрос на овощи высокий. И в перспективе предпринимательница планирует выращивать огурцы и зелень.

Урожай продают в городе, куда коробки с помидорами доставляет супруг Гульнары. А в теплице ей помогает отец мужа, и на сбор овощей они нанимают помощников.

Семейное хозяйство стало стабильным источником дохода, демонстрируя, как государственные программы помогают сельским жителям развивать собственный бизнес.

Форелевое хозяйство набирает обороты

Алтай Исмаилов в 2022 году создал одно из первых форелевых хозяйств региона на территории села Шамши Калдаякова. На собственные средства и грант построил пруды и бассейны-инкубаторы, где выращивают мальков. Позже пришлось еще оформить кредит по программе «Ауыл аманаты» и приобрести оборудование. Ухаживать за форелью ему помогает сын.

Алтай Бертаевич сетует, что найти работников очень сложно. Даже на большую зарплату в хозяйство пришел всего один помощник.

Икру рыбы они завозят из Польши. Первая партия мальков набрала нужный вес только в этом году.

– Форель растет медленно. Для быстрого набора массы температура воды должна быть около плюс 26 градусов. Сейчас же вода прогревается в пруду и бассейнах до плюс 3 градусов. Поэтому рост рыбы замедлился, – объясняет владелец форелевого хозяйства.

Для привлечения посетителей и реализации продукции решено было организовать рыбалку на пруду. Приезжают не только местные жители из близлежащих сел, но и из областного цент­ра. Люди организуют семейный отдых с рыбалкой и устраивают на берегу пикники. В теплую погоду набирается свыше 25 машин.

Площадь пруда составляет 1 200 квадратных метров, в нем около 500 особей. Учет рыбы ведется ежедневно, и если за день рыбаки поймали 50 форелей, столько же рыбы добавляется обратно в пруд для поддержания баланса.

Форелевое хозяйство потихоньку развивается. За первый год работы удалось наладить цикл инкубации, контролировать процесс выращивания рыбы и привлечь посетителей к рыбалке, превращая проект в устойчивое семейное предприятие.

All inclusive

Активно в селе Шамши Калдаякова развивается и туризм. Предприниматель Айнагуль Исалиева создает этнотуристическую зону «Этноауыл» на участке площадью в один гектар. Участок расположен вблизи водохранилища. Там уже установлена юрта, организована зона для наблюдения за природой и оказываются услуги верховой езды. В планах на 2026 год увеличить число юрт до пяти, открыть сакские бани и этностилизованный детский лагерь.

Кроме того, два местных жителя начали разрабатывать зону отдыха вдоль реки Каргалы. Летом они планируют открыть комплекс с баней, детской зоной с батутами и бассейном, а также установить топчаны с ограждением. Учитывая, что горожан привлекают живописные места и отличный улов всего в 45 километрах от Актобе, бизнес обещает быть востребованным и перспективным.

...Село Шамши Калдаякова постепенно превращается в современный, комфортный и перспективный населенный пункт, где гармонично развиваются сельское хозяйство, малый бизнес и туризм. Активная позиция местной администрации, поддержка государственных программ и инициативы жителей создают благоприятные условия для жизни, работы и отдыха, а возможности привлекут новых сельчан и инвесторов, которые помогут в будущем укрепить здесь экономику и социальную инфраструктуру.