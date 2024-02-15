Жительница Жетісу родила тройню и стала многодетной мамой

Это первые тройняшки, рожденные в регионе со дня образования области. Стать еще раз матерью талдыкорганке помогла государственная программа «Аңсаған сәби», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима области Жетысу

Фото с сайта акимата Жетісу

Всего в рамках данной программы региону в прошлом году была выделена 221 квота, предназначенная для проведения процедур ЭКО, а с начала этого года – еще 217.

Тройняшки появились на свет с помощью кесарево сечения 10 января в областном перинатальном центре города Талдыкорган. Родившиеся на 31 неделе малыши весили всего 1400-1850 грамм. Их рост составлял около 39-41 сантиметров. Благодаря помощи врачей малыши набрали в весе, и сегодня их благополучно выписали из роддома. Девочку назвали Зейнеп, а мальчиков Зеин и Зейнур.

- Тройня родилась на сроке в 30 недель 5 дней. Дети были недоношенными: два мальчика и одна девочка весом 1800, 1850 и 1400 грамм. Сразу после родов малышей мы поместили в реанимационное отделение, так как их состояние было тяжелое, три дня были на аппарате. Проведя все необходимые лечебные процедуры, перевели их на второй этап выхаживания. И сегодня, чуть больше чем через месяц, малыши готовы к выписке. Их вес при выписке составил уже 1800 и по 2100 грамм, - сообщил внештатный неонатолог, заведующий отделением областного перинатального центра г. Талдыкорган Данияр Расулов.

Молодые супруги 28-летняя Самал Аманжолова и 33-летний Ернур Думбергенов воспитывают 10-летнюю дочь. Теперь у нее появилось сразу 2 младших брата и сестренка.

- Это большое чудо. Это запланированные, долгожданные детки. О том, что у нас будет тройня, мы узнали на УЗИ. У нас есть 10-летняя дочь. После нее несколько лет забеременеть не получалось. Два года лечились, потом дважды делали ЭКО. Беременность протекала хорошо, но на 7 месяце начались сложности, пришлось экстренно делать кесарево. Детки родились недоношенными. Огромная благодарность моему врачу, которая проводила операцию, акушеру-гинекологу Рахметовой Зейнегуль Бейсенгалиевне. Когда оказалась на операционном столе, очень испугалась. Она все объяснила, и я успокоилась. Она буквально моих детей спасла, в честь нее мы с мужем и решили назвать детей: Зейнеп, Зеин и Зейнур. Хотела еще отдельное спасибо сказать врачу Раушан Жусиповне, она тоже хорошую мне давала мотивацию, у меня давление высокое было. Говорила: «Ради детей, Самал, ты должна». Операция прошла успешно, моих деток выходили, и теперь мы все вместе домой возвращаемся, - поделилась радостью молодая мама.

С радостным событием семью поздравили и представители областного управления здравоохранения, вручив комплекты детской одежды для выписки.

Как отметила заведующая послеродовым отделением областного перинатального центра Зейнегуль Бейсенгалиевна, в ее врачебной практике это третья тройня.

- После окончания резидентуры год работала в городе Алматы, в этот период ассистировала на операциях, при этом дважды рождалась тройня. В областном перинатальном центре Талдыкоргана работаю уже 5 год, общий врачебный стаж – уже порядка 10 лет. Помогая родиться тройняшкам, уже самостоятельно проводила операцию. Роды были тяжелые, но общими усилиями все обошлось, - поделилась молодой специалист.

Всего с начала года в области родилось 977 детей, в том числе три двойни.