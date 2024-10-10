Астанчанка испортила пациентке лицо просроченным филлером

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Осужденная, не имея соответствующей лицензии и сертификата, провела косметическую процедуру с использованием филлера с истекшим сроком годности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Отмечается, что в результате выполненной процедуры потерпевшая получила серьезные осложнения, приведшие к воспалительным процессам и последующему медицинскому вмешательству.

«Виновной назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с привлечением к принудительному труду и с лишением права заниматься медицинской деятельностью. С осужденной взыскан материальный и моральный ущерб в пользу потерпевшей в размере 5,8 млн тенге», - говорится в сообщении прокуратуры Астаны.

Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура города напоминает о важности обращения только к квалифицированным специалистам с соответствующей лицензией на проведение медицинских процедур.

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