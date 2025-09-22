Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Сатпаевский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвинённого в пропаганде терроризма (ч.1 ст.256 УК РК), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру области Ұлытау.

Было установлено, что осуждённый посредством устных высказываний, а также используя искажённые религиозные тексты, пытался повлиять на сознание жителей города и склонить их к радикальной идеологии.

«В ходе судебного процесса государственный обвинитель активно участвовал в исследовании доказательств, проявил высокий профессионализм и последовательно поддерживал государственное обвинение. Суд, с учётом всех обстоятельств дела, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет», – проинформировали в надзорном органе.

Там же добавили, что приговор вступил в законную силу.