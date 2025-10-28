Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Жители сел жаловались на нехватку пастбищных и сенокосных угодий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

"Выявлено свыше семидесяти тысяч гектар земельных участков, предоставленных в нарушение закона, а также неиспользуемых либо используемых с нарушением закона. К примеру, только одним ТОО на протяжении четырех лет не используются одинадцать с половиной тысяч гектар пастбищ. Департаментом по управлению земельными ресурсами проводится работа по его изъятию", - говорится в сообщении.

Кроме этого, по акту прокуратуры государству возвращено более трех тысяч гектар земель населенных пунктов стоимостью 2,7 млрд тенге, ранее переданных в единоличное пользование.

После организованной разъяснительной работы еще треть земель стала использоваться по своему прямому назначению.