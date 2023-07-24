Семейчанину грозит арест за фотографирование женщин под юбками

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В Сети распространилось видео, на котором мужчина в супермаркете, фотографирует смартфоном под юбкой у женщины, стоящей возле кассы. Эти кадры вызвали волну возмущений пользовательниц Казнета. В Департаменте полиции области Абай прокомментировали незаконные действия, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Относительно данной публикации ДП области Абай сообщает, что 21 июля в отношении 55-летнего жителя областного центра был составлен административный протокол по части 2 статьи 434 КоАП РК «мелкое хулиганство», то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц», – рассказали в департаменте.