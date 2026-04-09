Сегодня развитие производства мяса и создание современных откормочных площадок – один из приоритетов казахстанского АПК. Это не только вопрос продовольственной безопасности, но и реальный инструмент повышения благосостояния сельских жителей. Глава крестьянского хозяйства Кожабек Толыбаев осознал это еще 28 лет назад, когда в непростые девяностые решил основать свое дело в родном селе Шокан.

Несмотря на диплом бухгалтера-экономиста, Кожабек-ага знаком и с профессией механизатора, большую часть жизни проработал водителем, знает цену каждой запчасти и каждому литру горючего. Этот практический опыт помог ему выстроить четкую производственную цепочку. Сегодня его хозяйство – крепкий актив, располагающий 1 000 га пастбищ и 400 га пашни.

– Животноводство не терпит дилетантства, – считает фермер. – Выращивание скота – каждодневный труд от зари до зари. Чтобы на выходе получить качественный продукт, сначала следует позаботиться о кормовой базе.

На полях хозяйства выращивают ячмень и пшеницу, обеспечивая поголовью сытую зимовку. Сейчас на откорме стоят 130 бычков элитных пород: казахская белоголовая, ангус и аулиеколь. Каждое животное находится под строгим ветеринарным контролем, что гарантирует высокое качество мяса, которое затем поступит на рынки области.

Кожабек Толыбаев подчеркивает: развивать производство в одиночку было бы крайне сложно. Существенным подспорьем стали государственные субсидии и программы лизинга. Благодаря им технический парк КХ пополнился новыми тракторами, на которых уже начаты нынешние весенне-полевые работы.

Продолжает расширяться и хозяйство: сегодня здесь завершается строительство животноводческого комплекса на 200 стойловых мест. Причем увеличение мощностей – это не только прибыль фермера, но и новые рабочие места. Сейчас в КХ «Куанышбек» трудятся 10 сельчан, получаю­щие достойную зарплату и социальную поддержку.

Успех в поле был бы невозможен без крепкого тыла. Супруга фермера, Ляззат Толыбаева, – личность в районе известная. Ветеран педагогичес­кого труда, учитель русского языка и литературы, она 17 лет возглавляла местную школу.

Для женщин села она стала примером истинной хранительницы очага и мудрой наставницы. Супруги воспитали пятерых детей, каждый из которых получил высшее образование. Но, пожалуй, главная гордость Кожабека-ага состоит в том, что один из сыновей решил остаться в ауле и продолжить дело отца.

– Когда дети проявляют интерес к земле, понимаешь, что годы труда были не напрасны. Преемственность поколений – это и есть залог процветания аула, – говорит глава семейства.

В планах фермера – не останавливаться на достигнутом: впереди проекты по развитию молочного направления, расширение откормочного сектора. В современном Казахстане трудолюбивый человек всегда найдет дорогу к успеху, если при этом будет верен национальным традициям и родной земле.