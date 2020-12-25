Жизнь Без Изнанки

Отопление по-черному

Массивная конструкция с буквами «Ж», «Б», «И» – одно из немногих напоминаний о том, что на окраине Караганды когда-то был завод железобетонных изделий. Здесь выпускали канализационные кольца, плиты перекрытия, фундаментные блоки, которые поставляли на городские стройки. Из этих же материалов возводили 2-, 3-, 4- и 5-этажные дома рядом с предприятием. Их строили хозспособом не только для работников самого завода, но и для шахтеров. Старожилы помнят, как генеральный директор производственного объединения «Карагандауголь» Николай Дрижд ходил по стройке и проверял качество работ.

На одном из домов по улице Мирной сохранилась памятная табличка с изображением стилизованного ключа и надписью «Программа «Жилье-91». Действительно, такая была в Казах­стане. По ней граждане, которые стояли в очереди на жилье на 1 января 1987 года, должны были получить квартиры до начала 1991 года. Все задуманное реализовать не удалось, но многие карагандинцы получили долгожданные квадратные метры.

Когда развалился Советский Союз, район ЖБИ Караганды пришел в упадок. Остановился завод, перестала работать котельная, которая отапливала многоэтажки. От холода в домах перемерзли трубы. Люди бросали жилье и уходили. Те, кому некуда было деваться, ставили в квартирах печки-буржуйки. Благо угля в Караганде предостаточно.

С тех пор прошло более 20 лет, но ни большой кочегарки, ни центрального отопления в районе нет до сих пор. Многие отапливают свои квартиры углем. Об этом можно судить по пристроенным к домам сарайчикам и трубам, из которых идет сизый дым.

– И я печку топлю! – рассказывает житель дома по улице Мирной, что в районе ЖБИ, Жаксылык Ахметов. – Каждый день ношу уголь ведрами на 3-й этаж. Стараюсь экономить. У меня с прошлой зимы осталось немного угля, осенью я докупил 3 тонны. Топливо с доставкой мне обошлось в 40 тысяч тенге. Цены на уголь растут каждый год, но ставить электрокотел будет очень дорого. У меня квартира большая, трехкомнатная.

Жаксылык-ага относится к коммунальному неудобству философски. Дети выросли, создали свои семьи и разъехались. Блюсти идеальную чистоту в квартире не для кого. А вот его супруга не хочет мириться с золой на полу и сажей на потолке.

– У нас из-за этого то и дело конфликты, – с улыбкой сетует Жаксылык-ага. – Скоро ведь Новый год. Жена смотрит на потолок и спрашивает меня: «Когда белить будем?» А я молчу, мол, отстань от меня!

А вот жительница одной из двух пятиэтажек в районе ЖБИ Наталья Фомина категорически против таких пережитков прошлого, как уголь и печка. В ее трехкомнатной квартире стоят похожие на батареи электрические конвекторы. Они включаются в сеть и обогревают помещение, наматывая огромные счета.

– При сильном морозе электрическое отопление «накручивает» примерно 30 тысяч тенге в месяц, – делится Наталья. – Если на улице не сильно холодно, то приходит счет на 17–20 тысяч тенге. Дорого, зато чисто. При этом я не скажу, что у меня в квартире жара. Прохладно. Ведь многое зависит от соседей. Если они уехали на выходные и не затопили свою печку, то это отражается на температуре в моей квартире.

Люди надеются, что когда-нибудь их денежные траты и забеги с ведрами на короткие дистанции закончатся. Ведь через Карагандинскую область прошел магистральный газопровод «Сарыарка». Голубое топливо должны подвести туда, где нет центрального отопления. Согласно проектной документации, газ в район ЖБИ придет не раньше 2024 года.

Квартирное жулье

Другая коммунальная проб­лема окраины – это низкое напряжение в электросети. С положенных 220 В оно падает до 160–170 В. Особенно остро потребители ощущают это зимой. В квартирах мигают лампочки, выходят из строя холодильники, а вода в электрочайниках вместо положенных 5 минут закипает в течение получаса. Все из-за того, что сети в районе ЖБИ старые, они не рассчитаны на такую высокую нагрузку, которую создают электрокотлы и водонагреватели.

– Когда идет спад напряжения, наши холодильники и морозильные камеры начинают сильно гудеть, – говорит продавец из магазина «Синенький» по имени Светлана. – Нам приходится их отключать, чтобы не погорели. Зимой это происходит каждый день после 17 часов. Видимо, в это время люди приходят домой с работы и включают электроприборы.

Из-за печного и электрического отопления в районе ЖБИ время от времени происходят пожары. В начале декабря загорелся подвал пятиэтажки по улице Мирной, 10⁄1. Было много дыма. Не исключено, что горели уголь и дрова, которые жители хранят в своих подвальных коморках. Пожарные подоспели вовремя и потушили огонь. К счастью, пострадавших не было.

А в прошлом отопительном сезоне горел дом в частном секторе ЖБИ. Видимо, причиной пожара стало неисправное печное отопление. В доме сгорела кровля. Жильцы остались невредимы: хозяйка во время ЧП находилась на работе, а ее в дети – в школе. Так семья в буквальном смысле осталась без крыши над головой.

С водоснабжением на рабочей окраине тоже бывают перебои. Особенно тяжело приходится жителям многоэтажек летом, во время дачного сезона. В районе ЖБИ большой частный сектор, жильцы которого качают воду, поливая свои огороды. В это время вода тонкой струйкой идет из кранов в квартирах на первых этажах, а до пятых вовсе не доходит.

– Я сам выращиваю огурчики, помидорчики и редиску возле своего дома, – показывает огороженный участочек под окнами своей квартиры Жаксылык Ахметов. – А что делать? Есть же хочется! Я сейчас без работы сижу, зарплаты нет. До пенсии мне еще 3 года.

А еще в районе ЖБИ много брошенных и ордеровых квартир, которые люди до сих пор не приватизировали. О них через знакомых в госорганах узнают мошенники и пытаются прибрать жилье к рукам. На их удочку чуть не попалась местная жительница Сауле Искакова. Она вместе с мужем и детьми живет в квартире, которая принадлежала ее скончавшейся тете. Та не успела приватизировать жилплощадь, что обернулось проблемой для племянницы.

– Весной к нам в квартиру постучал мужчина и потребовал, чтобы мы выселялись, – рассказывает Сауле. – Он сказал, что купил нашу квартиру, и протянул какую-то бумагу. Мы, если честно, ее не рассмотрели. Но видно было, что это копия какого-то документа. Потом он стал нам звонить и угрожать. Говорил, что если мы не съедем в течение месяца, то он придет нас выселять вместе с участковым.

Сауле и ее супруг испуга­лись, ведь идти им некуда. Они обратились за консультацией к юристу, который занимается жилищными вопросами. Он объяснил клиентам, что к ним пожаловал мошенник. Бумага, которую он принес, скорее всего, фальшивая. Да и выселить людей из квартиры без решения суда невозможно. Юрист посоветовала дать отпор жулику и поскорее оформить документы на жилье. Супруги Искаковы последовали совету и теперь живут спокойно.

Почти как в деревне

На ЖБИ есть две школы, супермаркет, несколько аптек, скверик и даже поликлиника. Вот ее судьба в последнее время беспокоит народ. Ходят слухи о том, что Центр семейного здоровья закроют, и людям придется ездить за медицинской помощью в другой район Караганды. Надо сказать, что они небеспочвенны. Во-первых, потому что поликлиника находится в приспособленном здании, на первом этаже которого располагается общественная баня. А, во-вторых, помещения здесь небольшие, кабинетов мало да и врачей не хватает.

– Приходишь в поликлинику, а тут полуголые мужчины в полотенцах ходят! – возмущается карагандинка Вера Водейко. – Волей-неволей приходится смотреть на посетителей бани. В самой поликлинике всего 5 кабинетов работает, а нас на ЖБИ живет более 10 тысяч человек. Не знаю, насколько здание соответствует санитарным нормам, но и ездить в другой район нам неудобно!

А недавно стало известно, что здешнего участкового врача переводят в поликлинику соседнего района – Пришахтинска. На ЖБИ остаются только доврачебный, смотровой и процедурный кабинеты, а также неотложная помощь и физиотерапия.

– Чтобы воспользоваться их услугами, мы должны поехать в Пришахтинск, взять направление у участкового, приехать на ЖБИ, сдать анализы и через день-два снова ехать за результатами, – перечисляет Нина Эберт. – Для нас это очень неудобно. Мы хотим лечиться в своем районе.

С общественным транспортом на окраине угольной Караганды тоже не все гладко. В район ЖБИ ходят всего 4 автобуса. Интервал их движения довольно большой – от 20 минут до часа. Если теплым летним утром постоять на остановке можно, то в зимнюю стужу ожидание автобуса становится испытанием на морозоустойчивость.

– Я работаю в центре Караганды и езжу на 33-м автобусе, – делится местная жительница Наталья Фомина. – У него интервал движения 20–25 минут. Если утром не успела на свой автобус по расписанию, значит, я опоздала на работу. Это очень неудобно. А альтернативы 33-му автобусу нет. Остальные три маршрута возят пассажиров в другие районы города.

Жители ЖБИ со страхом ждут буранов. Они помнят, как прошлой зимой в их районе занесло дороги, и общественный транспорт остановился. Пока грейдеры и погрузчики пробивали путь для автобусов и машин, люди шли с работы пешком.

Но и порадоваться есть чему на ЖБИ. Три года назад внешний облик района стал улучшаться. Преображение началось с ремонта дорог, которого здешние улицы не видели с советских времен. Потом обустроили пешеходные дорожки и заменили фонари. А в нынешнем году здесь стали благоустраивать дворы: уложили новый асфальт, установили бордюры, скамейки и урны, поставили детские горки, качели и тренажеры. Местная детвора на них не нарадуется.

– Еще несколько лет назад наш район буквально на коленях стоял, а теперь хорошо стало, – улыбается Наталья. – Нам рабочие в отремонтированных дворах даже кусочки земли под клумбы оставили. Летом мы будем там цветы сажать, березки, сосенки. Раньше у нас возле домов темень была, а теперь светло! Знаете, я люблю свой район. Мне нравится жить на периферии. Здесь, по сравнению с шумным центром города, тишь да гладь, почти как в деревне.