Врачи спасли больных из «листа ожидания»
В Павлодарском кардиоцентре провели мультиорганный забор органов от посмертного донора, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона
Пациентка 39 лет поступила в Кардиоцентр с диагнозом «геморрагический инсульт». Ее состояние оставалось тяжелым, женщина впала в кому, а позже комиссионно врачи констатировали смерть мозга.
Семья пациентки приняла решение о донорстве органов, что стало важным шагом в спасении жизни других людей.
В заборе органов участвовали врачи-трансплантологи Национального научного онкологического центра и Корпоративного фонда UMC. В результате были успешно изъяты и трансплантированы сердце, печень, обе почки и роговица глаза.
Пересадка органов и спасение жизни пациентов из «листа ожидания» стали возможными благодаря решению семьи донора и слаженной работе медицинских специалистов на всех этапах.
Изъятые органы оперативно доставили пациентам из Единого республиканского регистра доноров и реципиентов, для которых пересадка стала шансом на новую жизнь.
«На сегодня все органы трансплантированы пациентам из листа ожидания. Одна из почек трансплантирована ребенку, что особенно важно. Мы выражаем глубокую благодарность семье пациентки за их мужественное решение и готовность помочь другим людям. Благодарим нашу пациентку и ее близких за возможность спасти несколько жизней, ведь именно благодаря таким решениям мы можем продолжать дарить надежду тем, кто в ней нуждается», – добавили в пресс-службе.