Фото: акимат Павлодарской области

В Павлодарском кардиоцентре провели мультиорганный забор органов от посмертного донора, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Пациентка 39 лет поступила в Кардиоцентр с диагнозом «геморрагический инсульт». Ее состояние оставалось тяжелым, женщина впала в кому, а позже комиссионно врачи констатировали смерть мозга.

Семья пациентки приняла решение о донорстве органов, что стало важным шагом в спасении жизни других людей.

В заборе органов участвовали врачи-трансплантологи Национального научного онкологического центра и Корпоративного фонда UMC. В результате были успешно изъяты и трансплантированы сердце, печень, обе почки и роговица глаза.

Пересадка органов и спасение жизни пациентов из «листа ожидания» стали возможными благодаря решению семьи донора и слаженной работе медицинских специалистов на всех этапах.

Изъятые органы оперативно доставили пациентам из Единого республиканского регистра доноров и реципиентов, для которых пересадка стала шансом на новую жизнь.