Жумангарин: У нас достаточно земель, но они не осваиваются рационально

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2024 году площадь посевов под кормовые культуры превысила 3,4 млн га, что на 314 тыс. га больше по сравнению с 2023 годом. Однако предстоит работа по улучшению качества кормов и повышению уровня земледелия в регионах. Эти вопросы обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

«74% площадей, засеянных кормовыми культурами, приходится на долю многолетних трав, 26% – на однолетние культуры, яровой сев которых обеспечивает заготовку сенажа и силоса для нужд животноводства. В регионах предстоит усилить работу по обновлению трав, улучшению сенокосных и пастбищных угодий, из-за чего в кормах до сих пор преобладает сено и фураж, то есть простые корма. При этом практически во всех регионах в рамках Большого проекта идет строительство молочно-товарных ферм, для которых нужно заготавливать сенаж, кукурузу, силос», — подчеркнул вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин.

Обеспеченность сенажом по республике составляет 45%, а силосными кормами не превышает 72%. В 2024 году запланировано заготовить 25,5 млн тонн сена, 1,6 млн тонн сенажа, 4,6 млн тонн соломы, 5,7 млн тонн концентрированных кормов и 2 млн тонн силоса.

«У нас достаточно земель, но они не осваиваются рационально. Нужно ставить перед регионами конкретные задачи по кормопроизводству. Необходимо дополнить Дорожную карту планами по кормовым культурам на 2-3 года для каждого региона», — поручил Серик Жумангарин.

Акиматам регионов также поручено провести диверсификацию земледелия с акцентом на расширение площадей орошаемых земель под кормовые культуры, развитие семеноводства, повышение продуктивности используемых пастбищных угодий.