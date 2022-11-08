Жуткое ДТП в Алматы: столкнулись 2 автобуса

В городе Алматы 8 ноября на пересечении улиц Толе би – Абылай хана столкнулись 2 пассажирских автобуса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Автобус врезался в переднюю часть другого, после транспортные средства вылетели в парк рядом с дорогой.

По словам очевидцев, под один из автобусов попали двое пешеходов. Также они сообщили, что один из автобусов снес деревья.

В управлении городской мобильности города сообщили, что специалисты на месте, компетентные органы проведут соответствующие работы.