Зима отступает…

Статьи,Природа и мы
92
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Бывает в конце зимы особое ощущение – будто мир делает глубокий вдох. Снег еще лежит в тени, но уже не властвует. Он оседает, темнеет, теряет свою неприступность. Сугробы, недавно казавшиеся крепостными стенами, превращаются в прозрачные островки памяти. И среди этой талой, влажной тишины вдруг особенно ясно понимаешь: зима уходит.

фото автора

Мы благодарны ей за морозные узоры на стекле, за скрипучие шаги по сверкаю­щему насту, за тихие вечера с горячим чаем. Мы лепили снеговиков – смешных, немного косолапых, с яркой каской на голове и шарфом, заботливо повязанным вокруг снежной шеи. Они стояли во дворах, как добрые стражи холода, с пуговицами-глазами и угольной улыбкой. Но даже в их снежной неподвижности постепенно чувствовалась обреченность: солнце становилось смелее, и каждый новый день понемногу стирал их очертания. В этой хрупкости было что-то трогательное – напоминание о том, что все проходит.

И вот уже брусчатка на площадках сухая, и сразу же для подвижных игр появляются дети. У одних в руках мячи, у других – асыки. Маленькие косточки, которые звонко щелкают о плитку. Это не просто игра – это какой-то особый ритм, редкий звук, пришедший к нам из глубины веков, из дали степей. И так интересно смотреть на игру: мальчишки приседают, прищуриваются, выверяют движение, и в этот момент вокруг словно замирает воздух. А потом – быстрый бросок, и асыки рассыпаются, как первые солнечные искры. И сразу же – или вос­торженный крик победителя, или вздох разочарования. Детство эмоционально.

В этой игре – вся весна. Стремительность, азарт, смех. Дети двигаются легко, порывисто, будто сама земля под ними становится теплее.

А однажды в моем маленьком городке в конце аллеи поставили топиарные фигуры из пластика. Зимой они припорошены, но как только сходит снег, их яркий зеленый цвет начинает радовать глаз. Утром смотришь с балкона второго этажа, щурясь на солнце, ловя ладонью капли с крыши, а они стоят: зеленые фигуры музыкантов словно выросшие из земли. Их силуэты с саксофоном, контрабасом, трубой напоминают: жизнь возвращается не только светом, но и звуком. Пока они молчат, но в этом молчании – ожидание мелодии. Люди проходят мимо, кто-то останавливается, кто-то улыбается, и в этих улыбках – тихая радость: еще немного, и все зазвучит по-настоящему.

Мы радуемся уходу зимы не потому, что устали от холода. А потому что вместе с таянием снега тает и внутренняя скованность. Сначала это почти незаметно – капель, робкий шум воды под сугробами, хрустит под ногами не лед, а утрамбованный снег. Воздух вдруг становится другим – не колючим, а живым, прозрачным. В нем чувствуется ожидание.

День становится длиннее, наши шаги – увереннее. Расстегнутая пуговица на пальто ощущается как маленькая победа. Ветер больше не кусает щеки – он касается их мягко, будто проверяя, готовы ли мы к переменам. На тротуа­рах проступает рисунок плитки, вода капает с крыш – размеренно, как часы, отсчитывающие новую пору. Птицы возвращаются в город, их голоса звучат как первые строки весенней песни. Даже вечерняя дымка меняется – в ней появляется легкость, как вуаль романтического свидания.

Мы радуемся не только теплу. Мы радуемся перемене, пробуждению. Ра­дуемся тому, что все вокруг снова движется, солнце не просто светит ярко – оно греет каждого.

Отступление зимы – это обещание. Что силы вернутся, что мир обновится,­ что впереди будет светлее. И пусть еще пахнет холодом – в этом запахе уже живет весна...

#весна #природа #зима #времена года

Популярное

Все
А надо ли так?
Нейросеть выводит команды на поле
Дети белой птицы
Прочный мир должен основываться на конкретных действиях
Зима отступает…
Сашкино счастье
Испытание скоростью и нервами
Миссия спасать выполнима
С любовью к Родине
Дрова и уголь будут под запретом
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Триумф казахстанского спецназа на UAE SWAT Challenge – 2026 и торжественная встреча победителей в Астане
Закон Республики Казахстан
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
Три новые жизни
У меня очень серьезная гордость за него: Тренер о победе Шайдорова на Олимпиаде
Геологи переходят к новому масштабу исследований
Демократический механизм запущен
В Правительстве рассмотрели эпидситуацию по кори
Vogue назвал главный модный тренд на весну 2026 года
Посвящаю эту медаль всему Казахстану: Михаил Шайдоров после триумфа на Олимпиаде
Строится спорткомплекс мирового уровня
Происшествий на транспорте стало меньше
Межцивилизационный диалог
Трансформация ради будущего
Свести риски к минимуму
Драмы на склонах, надежды на льду
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»

Читайте также

Миссия спасать выполнима
Сашкино счастье
Дети белой птицы
Нейросеть выводит команды на поле

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]