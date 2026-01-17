Зима проверяет на прочность

Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Минус тридцать пять – температура, при которой любая дорога может стать опасной. В условиях резкого похолодания экстренные службы Северо-Казахстанской области работают в усиленном режиме, реагируя на каждую ситуацию, где холод угрожает жизни и здоровью людей.

фото из архива «КП»

Спасатели сопровождают реани­мобили и помогают людям на трассах. Об этом на брифинге в ДЧС СКО говорили главный специалист управления ликвидации чрезвычайных ситуаций Дамир Башенов и начальник дежурной части Центра планирования и оперативного управления Олжас Жунус.

Так, на одном из дежурств сотрудники департамента по ЧС сопровождали реанимобиль управления здравоохранения области, который транспортировал тяжело больного несовершеннолетнего из города Тайынша в Петропавловск. Еще один инцидент произошел на автодороге республиканского значения в Мамлютском районе. Из-за поломки остановился пассажирский автобус, следовавший по маршруту Тюмень – Шымкент. В салоне находились 18 граждан Республики Узбекистан. Спасатели оперативно эвакуировали пассажиров в пункт обогрева, развернутый в городе Мамлютка на базе школы-гимназии. После устранения неисправности автобус продолжил движение.

По информации филиала Казгидромета по Северо-Казахстанской области, с 13 по 17 января в регионе объявлено штормовое предупреждение. В эти дни температура воздуха будет опускаться до минус 35 градусов.

В связи с ухудшением погодных условий на базе департамента по чрезвычайным ситуациям развернут областной оперативный штаб. На территории облас­ти в круглосуточном режиме работают 232 пункта обогрева, полностью готовые к приему граждан. Для экстренных ситуа­ций на территории аэропорта дежурит вертолет Ми-8. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям области воздержаться от дальних поездок, особенно за пределы населенных пунктов, до стабилизации погодных условий.

#СКО #спасатели #стихия #зима

