Спасатели сопровождают реани­мобили и помогают людям на трассах. Об этом на брифинге в ДЧС СКО говорили главный специалист управления ликвидации чрезвычайных ситуаций Дамир Башенов и начальник дежурной части Центра планирования и оперативного управления Олжас Жунус.

Так, на одном из дежурств сотрудники департамента по ЧС сопровождали реанимобиль управления здравоохранения области, который транспортировал тяжело больного несовершеннолетнего из города Тайынша в Петропавловск. Еще один инцидент произошел на автодороге республиканского значения в Мамлютском районе. Из-за поломки остановился пассажирский автобус, следовавший по маршруту Тюмень – Шымкент. В салоне находились 18 граждан Республики Узбекистан. Спасатели оперативно эвакуировали пассажиров в пункт обогрева, развернутый в городе Мамлютка на базе школы-гимназии. После устранения неисправности автобус продолжил движение.

По информации филиала Казгидромета по Северо-Казахстанской области, с 13 по 17 января в регионе объявлено штормовое предупреждение. В эти дни температура воздуха будет опускаться до минус 35 градусов.

В связи с ухудшением погодных условий на базе департамента по чрезвычайным ситуациям развернут областной оперативный штаб. На территории облас­ти в круглосуточном режиме работают 232 пункта обогрева, полностью готовые к приему граждан. Для экстренных ситуа­ций на территории аэропорта дежурит вертолет Ми-8. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям области воздержаться от дальних поездок, особенно за пределы населенных пунктов, до стабилизации погодных условий.