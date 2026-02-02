Национальную сборную представят 36 спортсменов, которые поборются за медали в 10 видах спорта
Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д’Ампеццо, а наши атлеты вступят в борьбу за призовые места уже в первые дни соревнований, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда
7 февраля:
17:00 — лыжный скиатлон среди женщин (Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко);
20:00 — конькобежная гонка на 3000 м среди женщин (Надежда Морозова, Елизавета Голубева).
8 февраля:
17:00 — лыжный скиатлон среди мужчин (Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков);
20:00 — смешанная эстафета по биатлону (Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Милана Генева и Айша Ракишева).
9 февраля:
21:30 — конькобежная гонка на 1000 м среди женщин (Надежда Морозова, Елизавета Голубева);
23:00 — прыжки на лыжах с трамплина среди мужчин (Илья Мизерных и Данил Васильев).
10 февраля:
13:15 — лыжный скиатлон среди женщин и мужчин (Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко, Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков);
14:30 — шорт-трек на 500 м среди женщин, смешанная эстафета и 1000 м среди мужчин (Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Яна Хан, Ольга Тихонова);
15:15 — фристайл-могул среди мужчин (квалификация) (Павел Колмаков);
17:30 — биатлон, 20 км среди мужчин (Владислав Киреев, Асет Дюсенов);
18:15 — фристайл-могул среди женщин (квалификация) (Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова);
22:30 — фигурное катание среди мужчин (квалификация) (Михаил Шайдоров).
11 февраля:
14:00 — лыжное двоеборье (Чингиз Ракпаров);
18:15 — фристайл-могул среди женщин (квалификация) (Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова);
18:15 — биатлон среди женщин, 15 км (Милана Генева и Айша Ракишева).
12 февраля:
14:00 — фристайл-могул среди мужчин (квалификация) (Павел Колмаков);
15:30 — горнолыжный спуск среди женщин (Александра Скороходова);
18:00 — лыжные гонки среди женщин (квалификация) (Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко);
20:30 — конькобежная гонка на 5000 м среди женщин (Надежда Морозова).
13 февраля:
00:15 — шорт-трек. 500 м среди женщин, 1000 м среди мужчин (Абзал Ажгалиев, Яна Хан, Ольга Тихонова);
15:45 — лыжная гонка на 10 км среди мужчин (Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков);
18:00 — биатлон среди мужчин, 10 км спринт (Владислав Киреев, Асет Дюсенов);
21:00 — фигурное катание среди мужчин, одиночное катание (Михаил Шайдоров).
14 февраля:
14:00 — горнолыжный спуск среди мужчин (Ростислав Хохлов);
14:30 — фристайл-могул среди женщин, парный могул (Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова);
16:00 — лыжная эстафета среди женщин (Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко);
18:45 — биатлон среди женщин, 7,5 км спринт (Милана Генева и Айша Ракишева);
20:00 — командная гонка по конькобежному спорту среди женщин (Надежда Морозова, Арина Ильященко, Кристина Силаева, Елизавета Голубева);
21:00 — конькобежная гонка на 500 м среди мужчин (Евгений Кошкин);
22:45 — прыжки на лыжах с трамплина среди мужчин (Данил Васильев, Илья Мизерных).
15 февраля:
01:00 — шорт-трек на 1000 м среди женщин (Ольга Тихонова);
14:00 — горнолыжный спуск среди женщин (Александра Скороходова);
14:30 — фристайл-могул среди мужчин, парный могул (Павел Колмаков);
15:15 — биатлон среди женщин, гонка преследования 12,5 км (Владислав Киреев, Асет Дюсенов);
18:45 — биатлон среди женщин, гонка преследования 10 км (Милана Генева и Айша Ракишева);
21:03 — конькобежная гонка на 500 м среди женщин (Кристина Силаева, Надежда Морозова).
16 февраля:
14:00 — горнолыжный слалом среди мужчин (Ростислав Хохлов);
15:00 — шорт-трек. 1000 м среди женщин, 500 м среди мужчин, 1000 м среди женщин (Денис Никиша, Абзал Ажгалиев);
23:00 — прыжки на лыжах с трамплина, командные соревнования среди мужчин (Илья Мизерных и Данил Васильев).
17 февраля:
14:00 — лыжное двоеборье, большой трамплин (Чингиз Ракпаров);
14:45 — фристайл-акробатика среди женщин (квалификация) (Аяна Жолдас);
17:30 — фристайл-акробатика среди мужчин (квалификация) (Асан Асылхан, Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов, Роман Иванов);
18:52 — командная гонка по конькобежному спорту среди женщин;
22:45 — фигурное катание среди женщин, одиночное катание (Софья Самоделкина).
18 февраля:
13:45 — командный спринт по лыжным гонкам среди женщин и мужчин (Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко, Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков);
14:00 — горнолыжный слалом среди женщин (Александра Скороходова);
15:30 — фристайл-акробатика среди женщин, финал.
19 февраля:
00:15 — шорт-трек на 500 м среди мужчин, четвертьфинал;
01:24 — шорт-трек на 500 м среди мужчин, финал;
15:30 — фристайл-акробатика среди мужчин (Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов, Роман Иванов);
23:00 — фигурное катание среди женщин, одиночное катание (Софья Самоделкина).
20 февраля:
18:15 — биатлон среди мужчин, масс-старт (Владислав Киреев, Асет Дюсенов);
20:30 — конькобежная гонка на 1500 м среди женщин (Надежда Морозова, Елизавета Голубева).
21 февраля:
00:15 — шорт-трек на 1500 м среди женщин (Яна Хан, Ольга Тихонова);
14:45 — фристайл-акробатика, смешанные команды (Асан Асылхан, Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов, Роман Иванов, Аяна Жолдас);
15:00 — лыжная гонка 50 км, масс-старт среди мужчин (Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков);
18:15 — биатлон среди женщин, масс-старт (Милана Генева и Айша Ракишева);
19:50 — конькобежная гонка, масс-старт среди женщин (Надежда Морозова);
21:15 — конькобежная гонка, масс-старт финал среди женщин.
22 февраля:
14:00 — лыжная гонка 50 км, масс-старт среди женщин (Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко);
00:00 — церемония закрытия.
Напомним, церемония открытия Олимпийских игр состоится 6 февраля в 23:50. Трансляции соревнований главных стартов четырехлетия с участием казахстанцев будут доступны на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, Jibek Joly и «Хабар».