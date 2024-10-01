ЗКО и провинция Шаньдун (КНР) намерены расширять взаимодействие Свежий выпуск 1 октября 2024 г. 3:33 2 Наталия Портнягина собственный корреспондент по ЗКО Соответствующий меморандум подписан в Уральске между акиматом Западно-Казахстанской области и департаментом торговли провинции Шаньдун Китая. Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Визит китайской делегации в Уральск – далеко не первый шаг в укреплении экономического сотрудничества между регионами двух стран. В прошлом году делегация ЗКО под руководством заместителя акима области Калияра Айтмухамбетова побывала в Пекине и Джанши, посетила ряд производств, ознакомилась с работой индустриальной зоны, провела переговоры с местным бизнес-сообществом. Итогом поездки стало решение подготовить совместный казахско-китайский проект в сфере энергетики. В этот раз гости из Поднебесной презентовали проекты в сферах производства сельхозоборудования и техники, стройматериалов, по переработке твердых бытовых отходов, нефтепродуктов, сельхозпродукции, а заодно узнали много нового о промышленном и логистическом потенциале Западного Казахстана. Так, по словам председателя областного общественного совета партии «Amanat» по вопросам экономики, предпринимательства и аграрного сектора Сержана Идиятова, возможности АПК региона позволяют провести диверсификацию по направлениям потребностей КНР. – Китайский рынок для нас очень интересен. Поэтому, помимо выращивания конкретной сельхозпродукции, мы можем организовать в регионе ее переработку – как частичную, так и глубокую, – сказал он. Оценив перспективы ведения бизнеса в ЗКО, китайская сторона также высказала заинтересованность в сотрудничестве в этой отрасли. – Если будем инвестировать, это, конечно, будет сфера сельского хозяйства, – отметила руководитель департамента торговли провинции Шаньдун Джао Фэй. – У нас 1 400 разных предприятий. Наша основная задача – рассказать об оборудовании, которое мы используем в сельском хозяйстве. Хотим все посмотреть, изучить и понять, куда можно инвестировать. Как отметили организаторы встречи, новые возможности по реализации совместных проектов у предпринимателей двух стран появились благодаря тому, что нынешний год объявлен Годом казахстанского туризма в Китае, а в следующем году мы ждем в гости туристов из КНР. Сегодня в ЗКО созданы все необходимые условия для ведения бизнеса и привлечения инвестиций. АО «Социально-предпринимательская корпорация AQJAIYQ» осуществляет сопровождение и поддержку инвесторов по принципу «одного окна». Инвестору предоставляется вся необходимая информация о регионе, мерах господдержки, проектах, требующих инвестиций. За восемь месяцев текущего года более чем 70 потенциальным инвесторам были оказаны консультации по мерам господдержки. В том числе 11 иностранных инвесторов получили сопровождение. В прошлом месяце на Региональном координационном совете инвестор из Южной Кореи в лице компании ONU H and C Co. совместно с СПК получил одобрение на предоставление земельных участков на реализацию четырех проектов. Казахстанским партнером выступит компания ТОО «Hyundai Solar KZ 777». Проекты общей стоимостью 80 млрд тенге предполагают строительство в Уральске модульного тепличного комплекса мощностью 100 тыс. тонн в год, мусороперерабатывающего и мусоросжигающего заводов, а также строительство солнечной электростанции. Планируется, что в 2026 году эти объекты будут введены в строй. #ЗКО #Китай #делегация #инвестиции