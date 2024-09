ЗКО и провинция Шаньдун (КНР) намерены расширять взаимодействие

Визит китайской делегации в Уральск – далеко не первый шаг в укреплении экономического сотрудничества между регионами двух стран. В прошлом году делегация ЗКО под руководством заместителя акима области Калияра Айтмухамбетова побывала в Пекине и Джанши, посетила ряд производств, ознакомилась с работой индустриальной зоны, провела переговоры с местным бизнес-сообществом. Итогом поездки стало решение подготовить совместный казахско-китайский проект в сфере энергетики.

В этот раз гости из Поднебес­ной презентовали проекты в сферах производства сельхоз­оборудования и техники, стройматериалов, по переработке твердых бытовых отходов, нефтепродуктов, сельхозпродукции, а заодно узнали много нового о промышленном и логистическом потенциале Западного Казахстана.

Так, по словам председателя областного общественного совета партии «Amanat» по вопросам экономики, предпринимательства и аграрного сектора Сержана Идиятова, возможности АПК региона позволяют провести диверсификацию по направлениям потребностей КНР.

– Китайский рынок для нас очень интересен. Поэтому, помимо выращивания конкретной сельхозпродукции, мы можем организовать в регионе ее переработку – как частичную, так и глубокую, – сказал он.

Оценив перспективы ведения бизнеса в ЗКО, китайская сторона также высказала заинтересованность в сотрудничестве в этой отрасли.

– Если будем инвестировать, это, конечно, будет сфера сельского хозяйства, – отметила руководитель департамента торговли провинции Шаньдун Джао Фэй. – У нас 1 400 разных предприятий. Наша основная задача – рассказать об оборудовании, которое мы используем в сельском хозяйстве. Хотим все посмотреть, изучить и понять, куда можно инвестировать.

Как отметили организаторы встречи, новые возможности по реализации совместных проектов у предпринимателей двух стран появились благодаря тому, что нынешний год объявлен Годом казахстанского туризма в Китае, а в следующем году мы ждем в гости туристов из КНР.

Сегодня в ЗКО созданы все необходимые условия для ведения бизнеса и привлечения инвестиций. АО «Социально-предпринимательская корпорация AQJAIYQ» осуществляет сопровождение и поддержку инвесторов по принципу «одного окна». Инвестору предос­тавляется вся необходимая информация о регионе, мерах господдержки, проектах, требующих инвестиций.

За восемь месяцев текущего года более чем 70 потенциальным инвесторам были оказаны консультации по мерам господдержки. В том числе 11 иностранных инвесторов получили сопровождение.

В прошлом месяце на Региональном координационном совете инвестор из Южной Кореи в лице компании ONU H and C Co. совместно с СПК получил одобрение на предоставление земельных участков на реализацию четырех проектов. Казахстанским партнером выступит компания ТОО «Hyundai Solar KZ 777». Проекты общей стоимостью 80 млрд тенге предпола­гают строительство в Уральске модульного тепличного комплекса мощностью 100 тыс. тонн в год, мусороперерабатывающего и мусоросжигающего заводов, а также строительство солнечной электростанции.

Планируется, что в 2026 году эти объекты будут введены в строй.