"Знала об уловках, но поверила" – почти 10 млн тенге выманили мошенники у женщины в СКО

Около 10 миллионов тенге выманили мошенники у жительницы Петропавловска. Деловая манера речи и рассказ о «банковском расследовании» помогли преступникам завоевать доверие женщины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Северо-Казахстанской области.

В полиции рассказали, что жительнице Петропавловска поступило два телефонных звонка. Один голос представился менеджером банка. Он сообщил, что на имя женщины кто-то оформляет крупный кредит, и спросил, подтверждает ли она операцию. После отрицательного ответа он сказал, что сейчас с ней свяжется «сотрудник службы безопасности».

Второй звонок пришёл на WhatsApp. Новый голос сказал, что для того, чтобы предотвратить покушение, необходимо взять крупный кредит и перевести полученные деньги «на запасной счёт».

По словам потерпевшей, она знала об опасности интернет-мошенничества, однако говоривший с ней человек вызвал у неё доверие деловой манерой речи.

Кроме того, в ходе разговора он пояснил, что к данному факту могут быть причастны работники банка. Якобы служба безопасности проводит расследование, поэтому, когда женщина придет в банк, ей не нужно никому ничего рассказывать, «чтобы не спугнуть преступников». Этими словами он окончательно завоевал доверие жертвы. Горожанка пошла в банк, оформила кредит на 4,5 миллиона тенге и вместе с собственными сбережениями перевела на счёт, реквизиты которого были подсказаны звонившим.

После этого сетевой аферист заставил её повторить все действия уже в другом банке, из которого якобы тоже было получено

сообщение о попытке взять кредит на имя женщины.

Через несколько дней она поняла, что стала жертвой циничного обмана, и обратилась в полицию.

«Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК «Мошенничество», — сообщил начальник управления криминальной полиции ДП СКО подполковник полиции Марат Жумалиев. — Сумма ущерба составила почти 10 миллионов тенге. Это наиболее крупный ущерб, причинённый мошенниками по данной

схеме с начала года в СКО. Убедительно просим людей ни при каких обстоятельствах не доверять «звонкам из банка». Если у вас есть сомнения в сохранности ваших средств, обратитесь в филиал банка лично».

В полиции отметили, что за 3 месяца в области зарегистрировано 214 интернет-мошенничеств, из них 40 были осуществлены именно по такому сценарию.