Знание государственного языка – долг каждого

Общество
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Елена Иванова

Ассамблея народа Казахстана и Международное общество «Казақ тілі» подписали Меморандум о сотрудничестве.

фото пресс-службы АНК

О роли государственного языка как объединяющего общество фактора говорили на рабочей встрече представители АНК и Международного общества «Қазақ тілі».

Как отмечал Глава государства, казахский язык выс­тупает действенным инструментом гражданской интеграции, олицетворением культурно-духовного единения, поэтому расширение сферы его использования – одно из основных направлений работы Ассамблеи народа Казахстана. Помогать в этом призван Меморандум о сотрудничестве, который заключили стороны.

– Многие члены ассамблеи, представляющие разные национальности, имеют высокий уровень владения государственным языком, среди них немало известных общественных деятелей, молодежи. Можно сказать, что это результат повседневной работы АНК по продвижению казахского языка и укреплению его статуса, – отметил заместитель председателя АНК – руководитель Секретариата АНК Администрации Президента РК Марат Азильханов.

Президент Международного общества «Қазақ тілі» Рауан Кенжеханулы подчеркнул, что государственный язык объединяет представителей этносов, проживающих в Казахстане. В свою очередь ассамблея является одним из важнейших гражданских институтов, объединяющих народ.

Депутаты Сената и Мажилиса Нурторе Жусип, Геннадий Шиповских, Наталья Дементьева, академик Шерубай Курманбайулы, синхронный переводчик Камал Альпеисова, председатели этнокультурных объединений «Русских, славянских и казачьих организаций» Владимир Божко, «Рада украинцев Казахстана» Юрий Тимощенко, «Узбекский этнокультурный центр Астаны» Шерзод Пулатов, а также телеведущая телеканала «Qazaqstan» Алла Гаврина тоже сошлись во мнении, что важнейшим фактором консолидации народа является знание государственного языка.

В ходе встречи участники определили направления деятельности по содействию повышению уровня владения государственным языком гражданами Казахстана, осуществлению совместных информационных проектов, направленных на привитие ценностей единства через овладение государственным языком, организацию совместных диалоговых площадок и других мероприятий.

#АНК #общество #меморандум #қазақ тілі #государственный язык

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