Ассамблее народа Казахстана исполнилось 20 лет. Сегодня ее опыт работы в становлении казахстанской модели полиэтнического общества и укреплении меж­этнического и межконфессио­нального согласия признан международным сообществом как институт народной дипломатии. В Казахстан часто приезжают представители разных стран со схожим полиэтническим составом населения, чтобы ознакомиться с наработками новой модели обес­печения прочного мира. Однако при всем этом роль ассамб­леи не будет сужаться, она будет только расширяться.Главной задачей АНК изначально были реализация государственной национальной политики и обеспечение общественно-политической стабильности в РК. В последующем ассамблея трансформировалась в конституционный орган, имеющий прочную правовую основу и общественно-политический статус. Сегодня, с позиции двух прожитых десятилетий, этот успех кажется чем-то сам собой разу­меющимся, а 20 лет назад сама мысль о создании подобной организации требовала большого мужества и муд­рости.В то время, когда полыхают военные конфликты, когда толпы беженцев мечутся в поисках приюта, а страны захлестывает волна экономического кризиса, в Казахстане создают Ассамблею народов. Появилось, конечно же, немало скептиков. Одним казалось, что за этим непременно последует стремление разойтись по национальным квартирам, другие считали это чрезмерным разгулом демократии, третьи просто заняли позицию сторонних наб­людателей: поживем – увидим. Особенно трудно пришлось первым руководителям национально-культурных центров (НКЦ). Недоверие и настороженность вызывали множество различных кривотолков. Но все преодолевалось чередой различных встреч с населением. «Круглые столы», телепередачи, политические дебаты на различных уровнях способствовали знакомству с историей и культурой народов Казахстана. Позже те, кто прошел «огонь и воду», вынуждены были выдержать и испытание медными трубами. И зазвенели фанфары славы. Представители национальных диаспор стали чинно восседать в президиумах, выезжать на форумы и съезды, избираться в различные советы.Однако и этот период благополучно завершился. На смену фольклорной составляющей пришло время серьезной и вдумчивой работы по развитию национальной культуры, истории, языка, индивидуальных особенностей той или иной нации.Пришло время от слов переходить к делу. И НКЦ не заставили себя долго ждать. Как проросшие зерна, брошенные в благодатную почву, возрождалась национальная культура. В жизнь пришли народные праздники: корейский Чхусок, татарский Сабантуй, чечено-ингушская свадьба, русская Масленица, украинский Ивана Купалы, немецкая «Фиалка». Всеми цветами радуги засверкала казахская национальная культура: Наурыз, «Алтыбақан», «Алтын шаңырақ», состязание поэтов «Мүшайра», стал возрождаться незаслуженно забытый айтыс акынов, зазвучали оркестры народных инструментов. Обрядовые праздники «Тұсау кесер», «Бастаңғы», «Шілдехана», «Тоқым қағар» и другие. Словно второе дыхание открылось у народа. Зазвучала разноликая нацио­нальная речь, стали открываться воскресные школы, создаваться национальные коллективы художественной самодеятельности.Сегодня, мысленным взором окинув пройденный путь, можно с уверенностью сказать, что никто не пожелал закрыться в рамках национальной квартиры. Ведь эффективное взаимодействие государственных органов и институтов гражданского общества в сфере межэтнических отношений создало такие благоприятные условия для всех этносов, при которых просто невозможно оставаться в стороне от общего созидательного процесса. Напротив, они распахнули свои сердца навстречу друг другу, взаимообогащаясь традициями и культурой, подтверждая очевидную истину: у каждой нации душа – ее духовное начало.Жизнь подтвердила правильный выбор страны. Когда многие страны стояли на пороге вой­ны, Казахстан выбрал мир. Нам удалось обойти конфликты и войны, мы изучили историю, культуру, обычаи и традиции друг друга, научились уважать каждую нацию как равную в семье. А там, где есть взаимопонимание, будет и доверие, которое, как известно, является основой мирного сосуществования. Наша ассамблея всегда стремилась пробудить в каждом казахстанце национальное самосознание, она учит дорожить своими истоками, знать свою историю, быть истинными патриотами Казахстана. И если национальность в нас – от родителей, язык – от матери, а зов крови – от предков, то дух нации, казахстанский патриотизм, гордость за народ – это все пробудила ассамблея! И я счастлива, что вместе со всем народом постигала эту великую школу национального патриотизма, которая зовется емким словом – Мәңгілік Ел!Что значит Казахстан для меня, дочери депортированного народа? Здесь я родилась, и это – моя Родина. Здесь сложилась моя судьба, которая стала частью этой страны. Здесь я состоялась как личность. Я востребована. Мой труд отмечен правительственными наградами. Я горжусь страной, в которой живу, и возможностью работать на ее процветание. Мне радостно видеть, как Казахстан становится сильным и независимым государством, потому что в этом есть частица и моего труда. Волей случая я принимала участие в ряде исторических событий государства. Была делегатом Первого форума народов Казахстана, членом Ассамблеи народов Казахстана первого созыва, 10 лет руководила областным общественно-культурным центром чеченцев и ингушей «Вайнах», была консультантом секретариата Малой ассамблеи – и все это стало возможным в нашей стране, где все этносы живут как равные. О, Казахстан, золотая моя колыбель, да будет благословенна твоя священная земля!Год ассамблеи – это год торжества народа Казахстана. В созидательный процесс единения включились представители культуры и искусства, поэты и писатели, общественные объединения. Песню дружбы запевает молодежь, ей вторят ветераны. Она, словно эстафета братских уз, парадно шествует по городам и селам, распахнув объятия навстречу дружбе. Сколько новых фильмов снято о дружбе народов за это время, сколько песен написано, стихов и прозы! Мне тоже захотелось поклониться Қазақ Елі за нашу общую родину в своей новой повести «Баурсаки моего детства», которая рассказывает о спецпереселенцах Северного Кавказа.В ней главный герой говорит своим детям, рожденным на казахской земле: «Мы должны любить и беречь ее, как берегли когда-то наш Кавказ. Вот и выходит, – задумчиво произнес он, – что вы никогда не должны плохо относиться не только ко взрослым, но и к своим ровесникам. К людям вообще нельзя относиться плохо, а те, кто разделил с нами свою Родину, стали для нас братьями. Запомните: вы должны любить этот край так, как любят свою Родину. И, если понадобится, защищать его до последней капли крови».Так могли бы сказать представители многих национальностей: корейцы, немцы, греки, поляки, курды и десятки других этносов, с которыми казахи разделили кров и пищу и которым помогли выжить в далекие годы репрессий. Не по своей воле оказавшие­ся в Казахстане, многие из них обрели здесь свою родину. Создали семьи, народили детей, вырастили внуков. И приняв этот край как Отечество, всецело посвятили себя труду во имя его процветания.Одни и сегодня продолжают трудиться. Другие – ушли на заслуженный отдых, а для кого-то казахская земля стала последним пристанищем, но все вместе – они граждане Казахстана, чьи предки много лет назад, стоя в безбрежной степи, отчаянно размышляли, какой она станет для них, новая родина? Примет по-доброму или отвернется? Случается, что Родину продают, но купить ее нельзя. Среди них первый директор Джезказганского медеплавильного завода, кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени и ордена «Құрмет», лауреат Гос­премии СССР, заслуженный металлург Казахстана Игнатий Ли. А еще – специалист в области гео­логии, нефти и газа, доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик Национальной академии наук, член Ассамб­леи народа Казахстана Султан Оздоев. И талантливый поэт и прозаик, художник, архитектор, ветеран Великой Отечественной вой­ны, автор книг «Пелена плена», «Моя планида», «Спина земли», «По стропам строк», «Предсмертие» Юрий Грунин. И многие, многие другие, чьи имена навсегда останутся на скрижалях истории Казахстана как достойных сынов Оте­чества. И мои родители тоже были в числе депортированных народов.Сегодня, ощущая себя равной в семье единой, я с гордостью говорю:Мне край этот – с детстваединственный рай,Я песни люблю про Марьямс Дударай.И звуки домбры мое сердцепленят –Они меня с жизнью казаховроднят.Ассамблея народа Казахстана как фундамент стабильности и согласия общества сегодня находится на пике популярности. Те огромные наработки, которые легли в основу ее деятельности, дали положительные результаты. Наша республика стала территорией, свободной от этнических конфликтов. А это своего рода казахстанский бренд.Но чтобы сохранить его, каждый из нас должен нести мир в своей душе. Мы разные, но все мы – казахстанцы. А значит, единство и согласие всего народа являются заботой каждого из нас. У казахов есть такая пословица: «Береке басы – бірлікте» – «Преддверие счастья – в единении сил». Эти слова должны стать жизненной позицией каждого из нас.