"Золотые перья" России о Лидере Казахстана Статьи 1022 Владимир ОСИПОВ

Комментируя выход в свет нового 400-страничного сборника, изданного по инициативе посольства Казахстана в России, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в РФ Марат Тажин отметил:



– Меня впечатлила не только та готовность, с которой представители государственной, научной и культурной элиты России откликались на предложение описать свои впечатления от встреч с Нурсултаном Назарбаевым, но и многомерность осмысления феномена политического лидерства Н. Назарбаева.



По мнению М. Тажина, фактор лидерства Главы государства полностью не укладывается в рамки стандартных политологических моделей, а есть живой и уникальный исторический феномен. Здесь есть место и личностным чертам, и стилю лидерства, и меняющейся исторической ситуации.



– Президенту Казахстана после первого сложнейшего периода становления независимости пришлось столкнуться с вызовами иного уровня, которые потребовали изменения и собственного стиля управления, и выработки новых качеств, – сказал М. Тажин. – Это был уже другой Нурсултан Назарбаев. Если на первом этапе это был авторитетный региональный политик с большим опытом управления в прежней экономической системе, то на втором – это лидер общества, обретшего независимость, но только приступившего к драматическому транзиту в неизвестное будущее. Кратко говоря, лидер – модернизатор.



Новые грани политического лидерства Президента проявились в последнее десятилетие, которое во многих частях мира связано с кризисными явлениями, когда перед политиками и экономистами всего мира встал извечный вопрос "Что делать?".



– Нурсултан Назарбаев стал одним из немногих политиков современного мира, предложивших глубокую теоретическую интерпретацию истоков этого кризиса. Но этим дело не ограничилось – Казах­стан благодаря жесткому и решительному стилю действий вышел из кризиса с меньшими потерями, чем большинство экономик мира, – подчеркнул дипломат.



По мнению Марата Тажина, пост­кризисное развитие мира требует от лидеров нового подхода. История снова меняет критерии оценки. На первый план выдвигаются три важнейших особенности.



Во-первых, резкое повышение интеллектуальной планки, предъяв­ляемой к политическим лидерам. Во-вторых, умение формировать и реализовывать инновационные национальные проекты, создавать масштабные "поля напряжения" для управленческого слоя, политической и экономической элиты, заставляя добиваться глобальных целей.



В-третьих, при всей важности экономических показателей подлинное лидерство в ближайшие десятилетия потребует тончайшей балансировки между политическими, экономическими, этническими и религиозными процессами в обществе. И часто эти процессы открыто противоречат друг другу.



– Обобщенно говоря, от лидера сегодня требуются три самых важных параметра – интеллект, инновационность, сбалансированность. Именно эти качества и демонстрирует Лидер Казахстана, – заявил посол Казахстана.



Что касается самой книги, то в своем предисловии член Совета Федерации РФ, первый заместитель председателя Комитета по международным делам Виталий Игнатенко пишет:



"Эта книга – об огромной, мощной стране, и о начале покорения космоса, о рождении национальной дипломатии и об отказе от ядерных испытаний и от самого смертоносного оружия, о чудесном создании Астаны – мегаполиса будущего, и о таком непростом формировании Евразийского экономического пространства… И главное – о человеке, благодаря которому на рубеже тысячелетий стало возможным столь удивительно международное явление, как современный Казахстан, процветающий и многонациональный".



Это во многом необычное издание представляет собой композицию из трех частей. В первую вошли очерки ведущих российских публицистов, обозревателей, журналистов-международников, посвященные различным граням личности и сферам деятельности одного общего героя – Нурсултана Абишевича Назарбаева.



Среди публицистов, принявших участие в сборнике, – руководители творческих союзов, крупнейших изданий, кавалеры высоких наград и лауреаты престижных премий – Всеволод Богданов, Владимир Губарев, Рафаэль Гусейнов, Валерий Симонов, Юрий Батурин, Кирилл Привалов, Леонид Млечин, Николай Долгополов.



Всех их, помимо огромного журналистского опыта, объединяет высшее, наиболее почетное звание в журналистике: "Золотые перья России". А еще – как убедительно демонстрируют представленные в книге очерки – очень доброжелательно-заинтересованное, эмоционально окрашенное отношение каждого автора к фигуре Президента Казахстана. Кто-то непосредственно знаком с Нурсултаном Назарбаевым, встречался с ним в разные годы и в разных ситуациях. Другим довелось брать у него интервью или много лет с профессиональным интересом отслеживать блистательную биографию и многогранную деятельность казахстанского Лидера.



Эта многогранность емко отражена уже в названиях очерков: "Президент", "Дипломат", "Реформатор", "Полигон", "Космодром", "Союзник", "Земляк", и раскрывает глубоко публицистическое видение важнейших вех в многолетней работе Президента Казахстана.



Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов, представляя в своем очерке этот творческий проект, отметил, с каким искренним интересом и воодушевлением его коллеги по союзу, «золотые перья» откликнулись на предложение сказать свое слово о Нурсултане Назарбаеве: "Эти очерки не написаны под копирку и по-разному осмысливают жизненный путь выдающегося сына казахского народа, его роль в истории Казахстана… Наша книга – это взгляд из Москвы на Нурсултана Абишевича, его политику, его страну, его народ…"



Взгляд одного из авторов, секретаря Союза журналистов России Рафаэля Гусейнова в его очерке "Президент" прикован именно к ярким политическим шагам и решениям казахстанского Лидера. Среди них, по мнению автора, – умение при распаде СССР органично вписаться в новую реальность и добиться выдающихся успехов в строительстве нового, независимого государства, закрытие Семипалатинского полигона, сохранение космодрома Байконур в собственности Казахстана, инициатива по созданию Евразийского экономического союза, предотвращение попыток дестабилизации в стране.



Кирилл Привалов исследует внешнеполитическую деятельность Президента Казахстана. Его харизма и известность в мировом сообществе, отмечает автор, помогли тогда казахстанской дипломатии, только что появившейся на свет, завести необходимые международные связи, а в перспективе – позволили ей решить и важнейшие задачи формирования и становления на долгую перспективу национальной внешней политики. Мало какая страна может сегодня похвастаться тем, что ее внешняя политика стала эффективным международным брендом, резюмирует К. Привалов.



Леонид Млечин в очерке "Реформатор" анализирует основные вехи становления Нурсултана Назарбаева как политика, начиная с его назначения Председателем Совмина Казахской ССР и вплоть до первых шагов в качестве руководителя независимого Казахстана.

Журналист задается вопросом, что бы все-таки произошло, если бы Горбачев в те решающие годы назначил Назарбаева вице-президентом СССР или главой союзного правительства? Не был ли это шанс сохранить большую и единую страну?



Владимир Губарев посвятил свою статью "Полигон" антиядерным инициативам Президента Казахстана. "Он – единственный среди руководителей больших государств сделал то, к чему призывали все и что не делали никогда. Решение далось нелегко, и размышление о будущем велись не только с окружающими, но прежде всего с самим собой. Надо было сломать традиционные преграды, преодолеть барьеры, которые были столь высоки, что казались неприступными", – пишет автор.



Публицист и космонавт Юрий Батурин не мог не затронуть различные аспекты "космической" деятельности Нурсултана Назарбаева. По его словам, казахстанский Лидер занимается разными сторонами жизни своей страны, но его "космизм", может быть, не осознаваемый в ходе текущих политических практик, оказался базовым понятием для многомерной логики государственного управления, как для других стран – "социализм" или "рынок".



Писатель, заместитель главного редактора "Российской газеты" Николай Долгополов в очерке "Союзник" называет Нурсултана Назарбаева главным другом России. По его мнению, "Евразийский союз был огромным прорывом в будущее. А предусмотреть, предвидеть дано далеко не всем. Лишь избранным, обладающим громадным даром. И такой дар предвиденья у Назарбаева есть. Я бы назвал все задуманное и предложенное Нурсултаном Абишевичем прокладыванием новой дороги".



Главный редактор газеты "Труд", выходец из Казахстана Валерий Симонов в материале "Земляк" показывает Назарбаева как отца-основателя новой столицы Астаны, гаранта межнационального согласия в стране и хранителя общей исторической памяти. По его словам, история с переносом столицы Казахстана – еще один яркий пример того, как внутренняя убежденность лидера может творить чудеса.



В книгу также вошли воспоминания, комментарии, личностные оценки уникальной фигуры Первого Президента Казахстана, озвученные крупнейшими государственными и общественными деятелями России.



В сборник включены оценки Лидера Казахстана Президентом России Владимиром Путиным, ректором МГУ Виктором Садовничим, ректором МГИМО Анатолием Торкуновым, режиссером Никитой Михалковым, а также многочисленные отзывы, специально написанные к этому сборнику. Их авторами стали министр иностранных дел России Сергей Лавров, Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, председатель Комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы Леонид Слуцкий, бывший глава Советского Правительства Николай Рыжков, первые президенты Татарстана и Ингушетии Минтимер Шаймиев и Руслан Аушев, известный певец и посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы, специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, председатель Координационного совета "Евразийский Деловой Совет" Олег Сосковец, президент Российской Академии наук Владимир Фортов, космонавт Валентина Терешкова, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, глава агентства "Интерфакс" Михаил Комиссар, экономисты Абел Аганбегян и Руслан Гринберг, писатель Анатолий Ким, пианист Денис Мацуев и певец Александр Градский, артисты Олег Табаков и Геннадий Хазанов и многие другие.



Концентрируя на бумаге свои "назарбаевские" впечатления, воспоминания, оценки, каждый пишущий в собственном, неповторимом стиле привел сугубо личное, индивидуальное к "общему знаменателю". В итоге получилось, что книга "Созидатель" – своеобразный коллективный портрет бессменного Лидера Казахстана. Точнее даже – "мозаичное панно", мастерски созданное признанными «звездами» журналистики и подкрепленные авторитетными мнениями знаковых представителей российского общества.



Отдельным блоком в книгу вошли прямые обращения к Нурсултану Назарбаеву и поздравления с 75-летием. Среди их авторов – спикеры российского парламента Валентина Матвиенко и Сергей Нарышкин, министр обороны Сергей Шойгу, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко, Генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Башкортостана Рустэм Хамитов, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.



Среди трех десятков поздравлений выделяется проникновенное послание бывшего президента СССР Михаила Горбачева: "Уверен, что и в предстоящие годы ты сможешь проявить такое присущее тебе качество, как умение смотреть вперед. Это в конечном счете самое главное в мудрости политика. Все твои друзья, все многочисленные друзья Казахстана в России и других странах будут этому искренне радоваться. А успех Казахстана будет примером для других".



Поздравления по случаю юбилея также прислали летчик-космонавт Алексей Леонов, художник Зураб Церетели, президент концерна "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов, главный редактор газеты "Аргументы и Факты" Николай Зятьков, ректор Дипломатической Академии МИД РФ Евгений Бажанов, глава компании "РОСНАНО" Анатолий Чубайс, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, знаменитые российские артисты Юрий Григорович, Александр Калягин, Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Владимир Спиваков, Сергей Шакуров, композитор Игорь Крутой, спортсмены Елена Исинбаева и Ринат Дасаев.



Блистательные оценки многосторонней деятельности Нурсултана Назарбаева, масштабности его фигуры, позволившей Президенту Казахстана стать одним из признанных мировых лидеров, звучали и в выступлениях участников презентации.



Особую атмосферу обсуждению книги, всей тональности разговора придавало то, что большинство гостей являлись непосредственными участниками проекта, соавторами сборника, лично знакомыми с его героем. Потому выступления президента Всемирной ассоциации русской прессы Виталия Игнатенко, члена Коллегии (министра) Евразийской Экономической комиссии Татьяны Валовой, заместителя председателя Госдумы Владимира Васильева, председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Слуцкого, президента концерна "ЛУКойл" Вагита Алекперова, посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль-оглы были столь искренними и эмоциональными. А точнее всех общий смысл выступлений выразил, наверное, Виталий Игнатенко:



"Нурсултан Абишевич Назарбаев – один из самых ярких лидеров сегодняшней мировой политики. Его вклад в судьбу Казахстана трудно переоценить. Можно сказать, что само становление Казахстана как страны, как державы – абсолютное, личное достижение Нурсултана Назарбаева".



Ударным завершающим аккордом этого яркого мероприятия стало объявление о награждении Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева высшей наградой Союза журналистов РФ – знаком "За заслуги".



Презентацию книги, изданной при поддержке Министерства иностранных дел Казахстана, посетили главы дипломатических миссий стран СНГ и ряда европейских стран, сообщила пресс-служба Посольства РК в РФ.