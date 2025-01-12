Зонд «Паркер» разогнался до рекордной скорости – 190 километров в секунду

Наука
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Так он подтвердил свое звание самого быстрого объекта из когда-либо созданных людьми, передает Kazpravda.kz со ссылкой на naked-science.ru

Фото: © NASA / Johns Hopkins APL / Steve Gribben

По данным NASA, автоматический аппарат для изучения внешней короны Солнца — зонд «Паркер» (Parker Solar Probe) — в конце декабря 2024 года пролетел сквозь верхний слой солнечной атмосферы (солнечную корону) с максимальной скоростью 686 722 километра в час, или 190,7 километра в секунду.

Так он подтвердил свое звание самого быстрого объекта из когда-либо созданных людьми.

Кроме того, аппарат подошел на максимально близкое расстояние к нашему светилу: оно составило 6 167 525 километров от поверхности звезды.

В ближайшее время исследователи на Земле получат массив данных, собранных зондом во время пролета в солнечной атмосфере.

Согласно плану миссии, зонд в марте и июне 2025-го еще дважды пролетит мимо Солнца, однако новых рекордов уже не поставит.

#рекорд #космос #скорость #Солнечная система #Зонд «Паркер»

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