Фото с сайта sports.kz
Знаменитый голливудский актер и продюсер Марк Уолберг выступит со-продюсером фильма о всемирно известном казахстанском боксере Геннадие Головкине (38-1-1, 34 КО), сообщает Vesti.kz
Лента под названием "40 дней", снятая стриминговым сервисом DAZN, посвящена предстоящему бою GGG против небитого канадца Стива Роллса (19-0, 10 КО).
"Мы рады представить следующую главу "40 дней". Поддержите GGG и Стива Роллса в их бою 8 июня", - анонсировал фильм DAZN.
"Как давний поклонник бокса, я рад сотрудничеству с DAZN, чтобы осветить уникальный подход Геннадия к бою", - цитирует Марка Уолберга BoxingScene.
"Чтобы устроить Big Drama Show, нужно много работать. "40 дней" находились в тренировочном лагере от начала до конца. Поклонники бокса увидят все это, поскольку мы с Джонатаном Бэнксом готовимся к войне в Мекке бокса - Madison Square Garden", - прокомментировал Геннадий Головкин.
"40 дней" - это серия документальных фильмов о всемирно известных боксерах. Глава о бое Головкин - Роллс станет первой при сотрудничестве DAZN с Unrealistic Ideas и Film 45.
"Когда мы посетили лагерь GGG в Big Bear, мы спросили его, кто, по его мнению, лучше всего расскажет его историю. Он сразу же попросил Марка Уолберга и Питера Берга", - рассказал представитель DAZN Джейми Горовиц.
Напомним, бой Головкина с Роллсом состоится на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Для казахстанского боксера этот поединок станет первым в сотрудничестве с новым тренером Джонатаном Бэнксом.