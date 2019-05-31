Звезда Голливуда снял документальный фильм к дебюту Головкина на DAZN

Спорт
2340
Фото с сайта sports.kz
Знаменитый голливудский актер и продюсер Марк Уолберг выступит со-продюсером фильма о всемирно известном казахстанском боксере Геннадие Головкине (38-1-1, 34 КО), сообщает Vesti.kz.

Лента под названием "40 дней", снятая стриминговым сервисом DAZN, посвящена предстоящему бою GGG против небитого канадца Стива Роллса (19-0, 10 КО).

"Мы рады представить следующую главу "40 дней". Поддержите GGG и Стива Роллса в их бою 8 июня", - анонсировал фильм DAZN.

"Как давний поклонник бокса, я рад сотрудничеству с DAZN, чтобы осветить уникальный подход Геннадия к бою", - цитирует Марка Уолберга BoxingScene.

"Чтобы устроить Big Drama Show, нужно много работать. "40 дней" находились в тренировочном лагере от начала до конца. Поклонники бокса увидят все это, поскольку мы с Джонатаном Бэнксом готовимся к войне в Мекке бокса - Madison Square Garden", - прокомментировал Геннадий Головкин.

"40 дней" - это серия документальных фильмов о всемирно известных боксерах. Глава о бое Головкин - Роллс станет первой при сотрудничестве DAZN с Unrealistic Ideas и Film 45.

"Когда мы посетили лагерь GGG в Big Bear, мы спросили его, кто, по его мнению, лучше всего расскажет его историю. Он сразу же попросил Марка Уолберга и Питера Берга", - рассказал представитель DAZN Джейми Горовиц.

Напомним, бой Головкина с Роллсом состоится на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Для казахстанского боксера этот поединок станет первым в сотрудничестве с новым тренером Джонатаном Бэнксом.

Популярное

Все
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Завершить начатое и дать старт новым проектам
Доверительные отношения в бизнес-кругах складываются по крохам
Шахматная дипломатия в действии
Пешеходы против самокатов
Школьники «примерили» будущие профессии
Сюрприз для солдат
Попался в сеть
ИИ должен служить обществу
Поиграем в профессии!
Школа – символ перемен
В селе Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области проходит выставка «На стыке истории и труда»
Coca-Cola по-шымкентски
Суд рассмотрел апелляцию Перизат Кайрат и её матери
США перестали принимать посылки из Казахстана
Новая архитектура народного представительства
В духе миролюбия, толерантности и диалога
Нужны вера, надежда и любовь
Белый дом распорядился наметить массовые увольнения на случай шатдауна
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Уже не молод, но еще не стар: фильм о любви, которая не знает возраста
Imanbek номинирован на музыкальную премию Latin GRAMMY
Диалог будет продолжен
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Новоселье у подножия Хан-Тенгри
Все решится в Астане
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Рост зарплаты госслужащих не будет зависеть от должности – АДГС
Backstreet Boys в Астане: как попасть по билетам на концерт
Наркомания – угроза нации
В работе АЗС Qazaq Oil выявили нарушения при отпуске топлива
Растет интерес к исследованию тюркской цивилизации
Токаев подписал указ о создании Министерства искусственного интеллекта
Skills Enbek: государство «дает удочки и учит ловить рыбу» для всех желающих работать
Торгай возродит дорога
Водные ресурсы на цифровой платформе
Казахстан и Туркменистан договорились о защите и поощрении инвестиций
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане

Читайте также

Скалолаз Амир Маймуратов преодолел квалификацию на ЧМ в Сеу…
Нурдаулет Жумагали стал серебряным призёром чемпионата мира…
Мировая легенда сумо Хакухо Сё провел мастер-класс в Астане
Пусть «Барысу» повезет!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]