Звездные гиды проведут экскурсии для казахстанцев в "Ночь музеев"

18 мая при поддержке Министерства культуры и спорта РК ряд музеев Казахстана примет участие в международной акции «Ночь музеев», в рамках которой будут организованы тематические выставки, экскурсии, лекции и многое другое, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МКС РК.

Фото: Kazpravda.kz

Ставшая уже традиционной акция приурочена к Международному дню музеев, тема которого в этом году – «Музеи, устойчивость и благополучие».

Нынешняя «Ночь музеев» в Казахстане знаменательна тем, что входит в недельную программу мероприятий, посвященных Дню работника культуры и искусства. Сами музеи будут открыты для посетителей до поздней ночи.

«Так, в Национальном музее РК в Астане акция стартует в 18:00. В крупнейшем музее страны пройдут: выставка изданий Нацмузея и книг издательства «Алматыкітап», выставка авторских кукол «Кукла в истории», театрализованные экскурсии, ярмарка ремесленников, научные лекции, концертная и развлекательная программы. А в рамках проекта «Звездный гид» с экспонатами посетителей будут знакомить видные историки, блогеры и другие известные личности.

В Государственном музее искусств РК имени А. Кастеева в Алматы, помимо концертной программы и мастер-классов, пройдет выставка произведений искусств из фонда музея, посвященных труду медицинских работников, «Искусство лечить». А Центральный государственный музей РК проведет пленэр «Сохраним наше наследие» с участием известных отечественных художников», – рассказали в Минкультуры.

«Ночь музеев» пройдет и в других городах Казахстана.

Например, Областной историко-краеведческий музей города Семея в этом году уделит особое внимание национальному ремеслу и играм.

А Государственный историко-культурный музей-заповедник «Ботай» проведет фестиваль «Ботай пырағы-2023», в рамках которого состоятся конные прогулки, соревнования по национальным видам спорта, мастер-классы, ярмарка сувениров, концертная программа и многое другое.

В музее Казахского национального театра драмы имени М. Ауэзова пройдет выставка портретов выдающихся деятелей искусств.

«Казахстанские музеи уже несколько лет активно участвуют в этой международной акции, проходящей под эгидой Международного совета музеев ICOM. При этом каждый музей подходит к проведению мероприятия со своей уникальной программой.

В данный момент в Казахстане действуют более 260 музеев, и каждый из них так или иначе поучаствует в праздновании Международного дня музеев. Уверен, что «Ночь музеев» поможет повысить интерес казахстанцев к культурному наследию и искусству нашей страны», – отметил вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов.