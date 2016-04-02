Звездочки равняются на звезд

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Вера ЯНВАРЕВА
Не случайно главным тематическим стержнем этого неординарного мероприятия стал информационный посыл: «Детское информационное пространство: профессионализм, творчество, ресурсы». И главный ориентир для юнкоров – те журналисты, чьи имена являются образцом верности своему призванию, кто свой талант посвятил служению людям. Есть у юнкоров и свой знак признательности таким мастерам – нагрудный знак ОО «СДОО «Жулдыз» – золотая звез­да «Балалар үшін», которым они награждают за вклад в развитие детского общественного движения и поддержку детских социальных инициатив на благо Родины, добра и справедливости.

И таким мастером решением совета общественного объединения «Союз детских общественных организаций «Жулдыз» в нынешнем году признан председатель правления АО «Респуб­ликанская газета «Казахстанская правда» Александр Тараков. Медаль и диплом ему вручил директор филиа­ла ОО «СДОО «Жулдыз» по городу Астане Ермек Хасенов. Ответным подарком Александра Таракова стала его книга «Судьбу выверяя печатной строкой» с автографом автора.

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Победители конкурса «Юнкор-2016», как известно, получили приглашения, после завершения учебы в школе, на обучение на факультет журналистики и политологии Евразийского национального университета. Не исключено, что лучшие из них со временем станут «золотыми перьями» главной газеты страны – «Казахстанской правды».

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