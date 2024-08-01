10 лет колонии получил астанчанин, выдававший себя за помощника вице-министра

Осужден коммерческий директор ТОО за мошенничество и подстрекательство к даче взятки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на суд Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В апреле 2021 года К. ввел М. в заблуждение относительно своего статуса в качестве помощника вице-министра финансов, фактически не являясь таковым. Он убедил М. о необходимости передачи ему денежных средств в сумме 65 млн тенге, якобы для дальнейшей передачи должностным лицам Минфина за решение вопроса по увеличению показателя уплаченных налогов для ТОО «А.» и «АС».

А получив деньги, похитил их.

Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, результатами негласных следственных действий, заключениями экспертиз, а также другими материалами уголовного дела. В суде прокурор поддержал обвинение и просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет.

Подсудимый К. вину не признал, сам подсудимый и его защитники просили суд признать его невиновным и оправдать.

По делу обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность и наказание подсудимого, не установлено.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор не вступил в законную силу.