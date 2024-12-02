10-летний казахстанец выиграл мировой чемпионат по игре на аккордеоне

Впервые за 60-летнюю историю Мирового трофея его выиграл юный аккордеонист из Казахстана
10-летний казахстанец Насыр Тарлабек выиграл мировой чемпионат по игре на аккордеоне. Престижный конкурс под названием «Мировой трофей» впервые проводился во французском городе Монтаржис, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»
Насыр учится в республиканской специализированной школе для одарённых детей имени Ахмета Жубанова, а также является учеником прославленного аккордеониста Галымжана Нарымбетова.
К конкурсу Насыр готовился очень серьёзно, в финале его соперниками были музыканты из Сербии, Украины и Франции. Жюри высоко оценило уровень Насыра Тарлабека, присудив ему победу в мировом чемпионате в его возрастной группе.
«Моя мечта – прославлять наш Казахстан на международной сцене. Вот об этом я мечтаю», - поделился победитель международного конкурса «CMA Trophee Mondial» Насыр Тарлабек.
«Больше полувека назад в 1964 году открылась музыкальная школа для одаренных казахстанских детей. Вот этой школе исполнилось 60 лет, мы с Насыром такой подарок школе подготовили. Из школы для одаренных детей имени Ахмета Жубанова вышел такой ученик и стал чемпионом мира», - говорит отец мальчика Медет Абдуллаев.