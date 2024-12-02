10-летний казахстанец выиграл мировой чемпионат по игре на аккордеоне

Музыка
72

Впервые за 60-летнюю историю Мирового трофея его выиграл юный аккордеонист из Казахстана

Фото: скриншот видео / 24.kz

10-летний казахстанец Насыр Тарлабек выиграл мировой чемпионат по игре на аккордеоне. Престижный конкурс под названием «Мировой трофей» впервые проводился во французском городе Монтаржис, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Насыр учится в республиканской специализированной школе для одарённых детей имени Ахмета Жубанова, а также является учеником прославленного аккордеониста Галымжана Нарымбетова.

К конкурсу Насыр готовился очень серьёзно, в финале его соперниками были музыканты из Сербии, Украины и Франции. Жюри высоко оценило уровень Насыра Тарлабека, присудив ему победу в мировом чемпионате в его возрастной группе.

«Моя мечта – прославлять наш Казахстан на международной сцене. Вот об этом я мечтаю», - поделился победитель международного конкурса «CMA Trophee Mondial» Насыр Тарлабек.

«Больше полувека назад в 1964 году открылась музыкальная школа для одаренных казахстанских детей. Вот этой школе исполнилось 60 лет, мы с Насыром такой подарок школе подготовили. Из школы для одаренных детей имени Ахмета Жубанова вышел такой ученик и стал чемпионом мира», - говорит отец мальчика Медет Абдуллаев.

 

#чемпионат #победитель #аккордеон #CMA Trophee Mondial #Насыр Тарлабек

Популярное

Все
Запретить оставлять без присмотра детей младше 12 лет предлагает Закиева
Шторм «Бора» обрушился на Грецию, есть жертвы
Казахстан и Китай начали обмен иностранными бланками разрешений в электронном формате
«Независимые»: документальную драму о проблеме наркомании представили в Астане
Байден помиловал своего сына
Бектенову представили план развития NU, НИШ и «Назарбаев Фонда»
500 тысяч доз «синтетики»: крупная нарколаборатория ликвидирована в Караганде
В каких соревнованиях будут участвовать казахстанские спортсмены на этой неделе
Казахстанский препарат против рака успешно прошел две фазы испытаний
Столичным инвесторам незаконно отказывали в предоставлении земельных участков
Определены победители Республиканской олимпиады для учеников сельских школ
Робот Tesla Optimus научили ловить теннисные мячи
Сохранять органы доноров вне организма смогут в Казахстане
Сколько валюты продадут из Нацфонда в декабре
Орден «Достық» II степени вручили послу Китая в Казахстане
Сколько медалей завоевали казахстанские спортсмены на прошлой неделе
Оксфордский словарь выбрал существительное года
Сколько казахстанцев призовут в армию в 2025 году
Упорядочить проезд к Большому Алматинскому озеру хотят чиновники
Поддержали ли идею Закиевой о запрете на оставление детей дома в Минпросвещения
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Шоу Stranger: Димаш Кудайберген выступил с сольным концертом в Германии
Трудов высокая оценка
Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Владимир Путин прилетел в Астану
Токаев принял главу Минтруда Светлану Жакупову
Водителя под наркотиками задержали в Акмолинской области
Правительство не поддержало идею о создании алиментного фонда в РК
Наркотики под видом товаров присылали почтой в Астану из США
В Казахстане создаются кластеры высокого передела
Сегодня начинается государственный визит Президента России в Казахстан
Разбивавших машины и остановки вандалов наказали в Астане
Жилищная политика: обеспечить доступность прежде всего нуждающимся слоям населения
В 2024-м зарегистрировано более 17 тыс. случаев интернет-мошенничества
Регионы развивают связи и наращивают взаимодействие
В Караганде запустили новый казахстанский маркетплейс
Очередную трассу хотят сделать платной в Казахстане
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Больничный теперь не подделаешь
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
Шатры и юрты Великой степи
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022

Читайте также

Димаш Кудайберген посвятил награду юбилею Бибигуль Тулегено…
Димаш Кудайберген представил новый видеоклип на песню Kieli…
Александр Зацепин поздравил Казахскую национальную консерва…
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шом…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]