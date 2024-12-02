10-летний казахстанец выиграл мировой чемпионат по игре на аккордеоне

Впервые за 60-летнюю историю Мирового трофея его выиграл юный аккордеонист из Казахстана

Фото: скриншот видео / 24.kz

10-летний казахстанец Насыр Тарлабек выиграл мировой чемпионат по игре на аккордеоне. Престижный конкурс под названием «Мировой трофей» впервые проводился во французском городе Монтаржис, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Насыр учится в республиканской специализированной школе для одарённых детей имени Ахмета Жубанова, а также является учеником прославленного аккордеониста Галымжана Нарымбетова.

К конкурсу Насыр готовился очень серьёзно, в финале его соперниками были музыканты из Сербии, Украины и Франции. Жюри высоко оценило уровень Насыра Тарлабека, присудив ему победу в мировом чемпионате в его возрастной группе.