Все эти регионы обещают тишину, уединение и суровую минималистичную красоту, но при этом обладают совершенно разными характерами, пишет The Telegraph

Фото: Берік Уәли/facebook.com

Вид бескрайнего пространства, уходящего в бесконечность, действует как лекарство, очищающее перегруженный мыслями разум. Самые засушливые уголки нашей планеты, обещающие тишину, одиночество и строгую минималистичную красоту, притягивают смелых путешественников, жаждущих приключений и желающих сбежать от сложностей современной жизни.

Пустыни отличаются разнообразием ландшафтов и рельефа, а температура здесь может колебаться от изнуряющей жары до сильного холода. У каждой пустыни — свой ярко выраженный характер. Сравните список лучших направлений, чтобы понять, какое из этих пустынных пространств подходит именно вам.

1. Сахара

Почти такая же большая, как Китай, эта засушливая и безжизненная территория — крупнейшая жаркая пустыня в мире, разжигающая воображение. С ней связаны легенды о потерянных цивилизациях, затонувших городах и песках, способных поглощать целые армии. Здесь приходится выживать при температурах от +50 °C до морозов, а местные племена по-прежнему верят в духов предков и джиннов.

Сахара простирается на территории 11 стран, хотя чёткие границы здесь трудно различимы. Это дикая местность с гравийными равнинами, солончаками и высохшими долинами. Пустыня покрывает около 31 % Африки и состоит из каменистых плато (хамада) и волнистых песчаных дюн (эргов).

Марокко — одно из самых безопасных и доступных мест для знакомства с Сахарой. Здесь можно отправиться в пешие походы, верблюжьи караваны и познакомиться с подлинной культурой берберов. Обязательно стоит увидеть Эрг-Шебби и Эрг-Шигага — огромные «моря песка», чьи формы постоянно меняются под влиянием времени.

Как посетить

Компания Yellowwood Adventures (0207 846 0197) предлагает восьмидневный групповой тур Wild Morocco Sahara Desert Adventure стоимостью от £1,699 с человека без учёта авиаперелёта.

2. Атакама

Этот ландшафт с дымящимися вулканами — самое близкое место на Земле к Марсу, которое большинство людей когда-либо сможет увидеть. Сходство с Красной планетой настолько велико, что учёные NASA испытывают здесь своё оборудование. Эта «инопланетная» территория простирается по северу Чили и частично захватывает Перу, Боливию и Аргентину.

Через телескопы ведущих обсерваторий региона можно наблюдать Солнечную систему и далёкие галактики, а более глубокую, почти духовную связь с небом можно почувствовать, поднявшись на вершины Анд, где были обнаружены останки мумий возрастом около 6 000 лет.

Небольшой городок Сан-Педро — главные ворота к многочисленным приключениям. Встаньте на рассвете, чтобы увидеть, как столбы пара поднимаются над полем гейзеров Эль-Татио, а завершите день, наблюдая неземной закат над Долиной Луны. Пересеките границу с Боливией, чтобы увидеть сюрреалистические песчаниковые скульптуры и яркие озёра, наполненные фламинго.

Как посетить

Компания Latin Routes (020 8546 6222) предлагает 14-дневный тур по Андам через Чили и Боливию стоимостью от £5,904 с человека, включая авиаперелёт.

3. Намиб

Удивительно, но в самой древней пустыне мира кипит жизнь. Намиб простирается почти на 2 000 км вдоль юго-западного побережья Африки. Она сформировалась от 55 до 80 миллионов лет назад. Под дюнами высотой до 300 метров обитают шакалы, бурые гиены и растёт причудливое растение вельвичия, чьи корни могут достигать возраста 2 000 лет. Растительный и животный мир выживает благодаря влаге, которую приносит туман с Атлантического океана, создавая уникальную экосистему, не имеющую аналогов на Земле.

Почувствовать экстремальный характер пустыни можно, отправившись на внедорожнике 4×4 вдоль Берега Скелетов в Намибии или через национальный парк Иона в Анголе. Последний только начинает открываться для туризма, здесь меньше людей и почти нет крупных отелей, что делает его особенно привлекательным для настоящих искателей приключений. Подгадав время отлива, можно проехать между песчаными утёсами и океанскими волнами, мчась рядом со стаями пеликанов и бакланов, пока тюлени ныряют в прибой.

Как посетить

Компания Okuya Adventures (+244 921 337 352) предлагает пятидневный кемпинг-тур Tiger Bay и устье реки Кунене вдоль побережья Намиб стоимостью от £1,394 с человека без учёта авиаперелёта.

4. Антарктида

Не дайте внешнему виду себя обмануть. Хотя этот континент покрыт 90 % всех ледников планеты, именно Антарктида считается крупнейшей пустыней мира. Здесь выпадает менее 166 мм осадков в год, что делает её самым сухим и самым ветреным местом на Земле. Большинство туристов исследуют богатый животным миром Антарктический полуостров на круизных судах, но при достаточном бюджете можно отправиться и вглубь континента.

Элитная экспедиционная компания White Desert организует пятичасовой частный перелёт из Кейптауна с посадкой на взлётно-посадочную полосу из голубого льда в Земле Королевы Мод. Используя один из трёх их лагерей как базу, можно спуститься в ледяные туннели, отправиться в поход по каменистой тундре и увидеть сверкающую красоту ледяных пещер. Если приехать в ноябре, можно наблюдать императорских пингвинов и их птенцов. Дополнительные рейсы к Южному полюсу выполняются до начала февраля. Но будьте готовы: экстремальные приключения здесь стоят соответствующих денег.

Как посетить

Компания White Desert (+27 60 999 9191) предлагает шестидневное путешествие Baby Penguins and Blue Tunnels стоимостью от £55,000 с человека, включая перелёты из Кейптауна.

5. Вади-Рам

Тишина и уединение этого харизматичного алого каньона на юге Иордании на протяжении веков вдохновляли поэтов и путешественников. Британский археолог, офицер и писатель Т. Э. Лоуренс, посетивший эти места во время Арабского восстания в начале XX века, был очарован «огромными, эхом отдающимися и божественными» пейзажами.

Кроваво-красные песчаниковые скалы, узкие каньоны и природные арки, описанные в его мемуарах «Семь столпов мудрости», можно увидеть и сегодня. Лучшее время для походов — с октября по апрель, когда температура наиболее комфортная.

Потомки бедуинских кочевников, которых когда-то возглавлял Лоуренс, теперь живут в этой долине, напоминающей поверхность Луны. Многие из них организуют ночёвки в пустыне, поездки на внедорожниках 4×4 и верблюжьи караваны. Чтобы сделать путешествие по-настоящему незабываемым, можно переночевать в стеклянном купольном шатре или в простом бивуаке под открытым небом, наблюдая те же звёзды, что когда-то указывали путь древним караванам.

Как посетить

Компания Exodus (020 3811 4374) предлагает восьмидневный групповой тур Petra and Wadi Rum с треккингом стоимостью от £959 с человека без учёта авиаперелёта.

6. Калахари

Остатки огромного древнего озера, когда-то покрывавшего юг Африки, превратились в пустыню Калахари, которая уже тысячи лет поддерживает жизнь. Помимо верблюдов, здесь обитает множество млекопитающих, приспособленных к суровым условиям пустыни. С декабря по апрель до 30 000 зебр пересекают солончаки Макгадикгади в Ботсване — это вторая по величине миграция животных в Африке. В другое время года здесь можно увидеть свободно бродящих львов и гепардов.

Здесь живёт один из самых древних непрерывно существующих народов на Земле — сан, коренные охотники-собиратели, выживающие в этих условиях уже до 200 000 лет. Они демонстрируют традиционный образ жизни: добывают воду из корней растений, разжигают огонь трением веток и даже балансируют живых скорпионов на языке.

Огромные солончаки Ботсваны также являются домом для бурых гиен и колоний сурикатов, которые настолько привыкли к людям, что иногда запрыгивают прямо на головы наблюдателей.

Как посетить

Компания Coral Tree (01242 908 720) предлагает шестидневное семейное путешествие к солончакам Макгадикгади и в регион Чобе стоимостью от £5,448 с человека без учёта авиаперелёта.

7. Гоби

Пустыня Гоби, сформированная в «дождевой тени» Гималайских гор, — место, где осадки могут приносить как радость, так и тревогу. В разбросанных оазисах прекрасно растут арбузы, персики и яблоки, однако внезапные наводнения, согласно легендам, могут пробудить монгольского «червя смерти». По преданию, это загадочное существо выходит на поверхность, чтобы поражать людей и животных ядовитой, разъедающей жидкостью.

Хотя никаких доказательств существования этого существа так и не найдено, регион прославился благодаря одному из крупнейших в мире открытий окаменелостей динозавров. Здесь были обнаружены останки около 80 из 400 известных науке видов динозавров.

Путешествуя между «поющими песками» Хонгорын-Элс и постоянным ледяным полем национального парка Ёлын-Ам, можно увидеть резкие температурные контрасты, благодаря которым эта крупнейшая пустыня Азии стала одним из немногих мест на планете, где песчаные дюны могут быть покрыты снегом.

Как посетить

Компания Regent Holidays (0117 453 4203) предлагает 16-дневный групповой тур стоимостью от £4,345 с человека без учёта авиаперелёта.

8. Плато Колорадо

Пустыни не всегда бывают плоскими и безжизненными. Здесь глубокие каньоны, горы и плоские вершины мес создают кинематографические пейзажи, которые не раз становились декорациями для голливудских фильмов. Плато Колорадо охватывает регион «Четырёх углов», где сходятся штаты Аризона, Юта, Колорадо и Нью-Мексико, и именно здесь расположена самая высокая концентрация национальных парков в мире.

Выделите хотя бы неделю для автомобильного путешествия по знаменитой «Великолепной пятёрке» Юты (Mighty Five):

пройдите по тропе Angels Landing в национальном парке Зайон;

полюбуйтесь каменными шпилями-худу в каньоне Брайс;

увидьте геологические складки земной коры в Капитол-Риф;

сфотографируйте более 2 000 природных каменных арок в парке Арчес;

и встретите рассвет у арки Меса-Арч в национальном парке Каньонлендс.

Самые популярные места могут быть переполнены туристами с конца мая по октябрь — в этот период в некоторых парках действует система входа по предварительной брони времени посещения.

Как посетить

Компания Wexas (020 8125 4216) предлагает 16-дневное автомобильное путешествие Canyon Country and National Parks стоимостью от £3,735 с человека, включая авиаперелёты.

9. Мангистау

То, что находится на дне океанов, во многом остаётся загадкой. Но, глядя на гигантские обрывы, меловые башни и известняковые изгибы урочища Бозжыра на плато Устюрт в Казахстане, можно получить об этом наглядное представление. Это фотогеничное и почти нетронутое место на побережье Каспийского моря доступно только после тряской поездки на внедорожнике 4×4 из нефтяной столицы региона — города Актау.

Этот регион сейчас активно готовится к развитию туризма: государство инвестирует в железнодорожные станции, новый аэропорт и строительство курортов. Поэтому лучше посетить Мангистау уже сейчас, чтобы насладиться тишиной и уединением, опередив основной поток туристов.

Геологические чудеса здесь гораздо ценнее, чем богатые месторождения полезных ископаемых. Если отвлечься от шахт и газовых предприятий, можно увидеть разноцветные полосатые горы, долины гигантских каменных шаров и сложные подземные мечети, высеченные в скалах.

Как посетить

Компания Native Eye (01473 328546) предлагает 15-дневный групповой тур Hidden Kazakhstan стоимостью от £4,075 с человека без учёта авиаперелёта.

10. Руб-эль-Хали (Пустая четверть)

Путешествия Уилфреда Тесайджера через Руб-эль-Хали на Аравийском полуострове вошли в историю как суровое испытание на выносливость в борьбе со стихией и быстро меняющимся миром. Раскалённые удушающие ветры, коварные зыбучие пески и постоянно меняющийся рельеф создавали смертельную опасность для путешественников.

За последние 80 лет доступ сюда стал проще, но эта пустыня по-прежнему остаётся одной из последних непокорённых границ Ближнего Востока. В 1992 году знаменитый исследователь Ранульф Файнс присоединился к экспедиции по поиску легендарного затерянного города Убар — древнего центра торговли ладаном, который, по преданию, был поглощён провалом в земле.

Сегодня туристы могут отправиться на внедорожнике 4×4 из города Салала в Омане, чтобы увидеть руины этого древнего поселения. Экспедиции под руководством бедуинов обычно проходят с октября по апрель и включают поездки по дюнам, верблюжьи караваны, ночёвки в пустыне и возможность услышать, как «поют» пески.

Как посетить

Компания Wild Frontiers (020 8741 7390) предлагает 12-дневный групповой тур в пустыню Вахиба-Сэндс и Руб-эль-Хали стоимостью от £3,950 с человека без учёта авиаперелёта.