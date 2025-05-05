98-летний ветеран Великой Отечественной войны Фёдор Васильевич Щеглов вновь услышал маршевые шаги у своего дома. В этот раз — не на фронте и не в строю, а в окружении благодарных потомков, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Нацгвардия МВД РК

Курсанты Академии Национальной гвардии и военнослужащие воинской части 6637 организовали торжественное поздравление фронтовика с наступающим 80-летием Победы.

У дома ветерана в Петропавловске прозвучали мелодии военного оркестра, расчётная группа торжественно прошла строевым маршем — всё по воинскому уставу, с глубоким уважением и признательностью. Инициаторами стали сами солдаты и курсанты — молодые защитники Отечества, которые решили лично выразить честь человеку, сражавшемуся за мирное небо над их головами.

— Благодарю военнослужащих Национальной гвардии за внимание и уважение. Пусть небо над нами будет мирным, а страна — спокойной. Самое главное — чтобы не было больше войн, — сказал фронтовик, обращаясь к бойцам.

Фёдор Васильевич прошёл тяжёлые бои при штурме Кёнигсберга, участвовал в операции на Палау, где потерял многих товарищей. За храбрость и стойкость он награждён орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Японией».

Щеглов — живой символ мужества, чьё имя вписано в героическую летопись страны. Его слова, обращённые к молодым, наполнены мудростью прожитых лет и болью пережитых потерь.

Акция проходит в рамках масштабной инициативы «100 дней до Победы», которая охватывает всю страну. Солдаты правопорядка, чествуя ветеранов, тем самым подают пример подрастающему поколению: настоящая сила — в памяти и уважении.

Когда молодые солдаты склоняют голову перед седыми героями — история продолжает жить.