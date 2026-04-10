Сто должников по алиментам привлекли в ответственности в Мангистау

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

В отношении нарушителей предусмотрены меры административного и уголовного характера

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За первый квартал текущего года в регионе к ответственности привлекли 104 должника, злостно уклонявшихся от уплаты алиментов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областную прокуратуру 

Из них 22 гражданина привлекли к уголовной ответственности, 82 – к административной (по всем фактам имеются судебные акты).

Среди привлечённых имеются лица, которые на протяжении длительного времени в целях уклонения от уплаты алиментов сознательно избегали трудоустройства, а также скрывали свои доходы и место работы.

В результате проведённой работы сотрудники прокуратуры взыскали алиментов на сумму 53 млн тенге и защитили права 366 несовершеннолетних.

Работа в данном направлении продолжается, добавили в прокуратуре.

#прокуратура #Мангистау #алименты #должники

