100 килограммов героина и взрывчатку нашли в аэропорту Рио-де-Жанейро

Таможенники аэропорта бразильского Рио-де-Жанейро обнаружили около 50 килограммов взрывчатки и порядка 100 килограммов героина в грузе из Китая, передает РИА Новости
Как передает канал Globovision, данный груз был задержан в аэропорту еще в сентябре прошлого года из-за проблем с документами, однако только теперь таможня решила проверить его содержимое.
В результате проверки вместо заявленных химических веществ для производства медицинских капель в бочках были найдены наркотики и взрывчатка.