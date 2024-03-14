100 млн тенге похитили у пенсионерки в Петропавловске

Криминал
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Дана Аменова
Корреспондент

Следы на брошенной коробке помогли криминалисту установить воров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

В июне прошлого года в одной из квартир города Петропавловска прозвенел дверной звонок. Бабушка открыла дверь. На пороге стояли два молодых человека, которые предложили установку фильтра для воды со скидкой. Доверчивая бабушка впустила незваных гостей.

Молодые люди выполнили обещанную работу, не вызвав при этом никаких подозрений. Бабушка, взяв деньги из соседней комнаты, рассчиталась с ребятами.

Один из парней увидел, где лежали деньги. Тогда мошенники решили обмануть бабушку, разыграв целый спектакль. Один из них стал ее отвлекать разговорами, а второй, проникнув в комнату, похитил 100 млн тенге.

Попрощавшись с ребятами, бабушка даже не подозревала, что деньги похищены. Пропажа была обнаружена спустя пару дней.

«Сотрудники полиции, среди которых был старший криминалист ОКО УП города Петропавловска Ербол Мусин, стали уточнять детали преступления. Полицейский очень тщательно осмотрел квартиру и на коробке из-под фильтра, которая была оставлена мошенниками, обнаружил следы. По ним он смог установить личности преступников. Подозреваемыми оказались уроженцы Костанайской области, один из которых постоянно проживает в Петропавловске», — пояснили в правоохранительных органах.

В полиции добавили, что благодаря профессиональным действиям криминалиста преступление было раскрыто в кратчайшие сроки, злоумышленники задержаны, часть денежных средств возвращена бабушке.

#полиция #Петропавловск #похищение #пенсионерка

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