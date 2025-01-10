1,2 миллиона сельчан получили медпомощь в «поликлиниках на колесах»

Здравоохранение
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В рамках поручений главы государства Министерством здравоохранения  реализуется широкий комплекс мер по улучшению качества и доступности медицинской помощи в сельской местности.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В целях повышения доступности медицинских услуг для жителей отдаленных районов страны также активно работают передвижные медицинские комплексы (ПМК).

В 2024 году 1,2 млн жителей 3 072 населенных пунктов получили доступ к консультациям врачей и диагностическим процедурам с помощью “поликлиник на колесах”.

С помощью передвижных комплексов проведено 1,2 млн. консультаций профильными специалистами, 656 тыс. диагностических, 333 тыс. лабораторных исследований.

В результате обследований выявлено 95 тысяч пациентов с различными заболеваниями, из них 78,3% это взрослые, 21,7% дети. По итогам профосмотров 33,7 тыс. сельских жителей взяты на диспансерное наблюдение.

В 2024 году услугами медицинского поезда «Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» охвачено 104 тысячи жителей 128 станций, в том числе 21 000 детей, это на 20% больше, чем в предыдущем году.

Специалистами медицинского поезда оказано 240 000 медицинских услуг, включая 12 500 стоматологических процедур, 25 000 лабораторных исследований, 8 000 малых хирургических операций и 24 000 инструментальных и диагностических исследований.

В ходе осмотров было выявлено 5 500 пациентов с различными заболеваниями, которым была предоставлена необходимая помощь.



Продолжается системное обновление медицинской инфраструктуры в сельских районах в рамках Национального проекта “Модернизация сельского здравоохранения”.

В 2024 году завершено строительство 460 объектов, еще 195 объектов ПМСП будут сданы в 2025 году.

Впервые в новых сельских врачебных амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах появились дневные стационары, кабинеты физиотерапии для оказания амбулаторной реабилитации, лабораторные кабинеты, с возможностью пройти обследования, не выезжая за пределы района.

В оснащенных телемедицинских кабинетах сельские пациенты могут получать дистанционные консультации ведущих врачей из областных и республиканских клиник. Услуги телемедицины увеличены за год в 2 раза.

Для доступности сельским жителям высокотехнологичной медпомощи в 2025 году продолжится модернизация 32 районных больниц, на базе которых открываются кардиологические центры, отделения травматологии, реанимации, хирургии, оснащённые ангиографами, КТ, МРТ.

Эти меры обеспечат своевременное оказание экстренной медицинской помощи сельскому населению при инфарктах, инсультах, травмах и других состояниях с соблюдением принципа «золотого часа», что позволит снизить смертность от этих болезней на 20%.

Нововведения по привлечению медицинских кадров в сельскую местность: молодые врачи по остродефицитным профилям, выбирающие трудоустройство на селе, получают дополнительные финансовые стимулы, льготные кредиты на жилье и возможности для профессионального роста.

На сегодняшний день в регионы направлены 4 148 выпускников медвузов, из которых в сельские населенные пункты распределены 1 233 врачей.

Всего 544 выпускника получили социальную поддержку. Впервые регионах страны 89 врачей на селе, в их числе акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, обеспечены единовременными выплатами в размере 100 МЗП или 8,5 млн тенге.

В результате комплексного подхода по улучшению сельского здравоохранения, в Казахстане, за последние 5 лет показатель заболеваемости снизился на 12,9%, в том числе городского населения на 15,1% и сельского населения на 9,3%.

Ряд проектов по высокотехнологичной медицине в сфере охраны здоровья материнства и детства масштабируется по всей стране.

Проект «Клиники одного дня» обеспечивают доступность инновационных методов пренатальной диагностики беременных и своевременное выявление риска рождения ребенка с врожденными пороками развития и хромосомной патологией, высокое качество услуг по принципу «одного окна», получение быстрых и точных результатов исследования в течение 1 дня.

Впервые в Казахстане запущен проект «Фетальная медицина», успешно проведены 20 внутриутробных операций.

Данные технологии призваны корректировать и лечить ранние патологические состояния плода с помощью малоинвазивных процедур. Они будут доступны для жителей сельских районов с целью предотвращения инвалидизации среди детского населения.

Создание равных условий в здравоохранении для жителей сел и городов является ключевым вектором нацпроекта.

#медицина #медпомощь #сельчане

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