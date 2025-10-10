Труд человека был и остается высшей ценностью, а профсоюзы – его надежным защитником

фото предоставлено пресс-службой профсоюза

О том, какую сегодня миссию играет рабочее движение в развитии промышленности Казахстана, – в интервью председателя ОО «Казахстанский отраслевой горно-металлургический профессиональный союз «QAZAQMETAL KÁSIPODAǴY», депутата Мажилиса Парламента Асылбека Нуралина.

– Асылбек Жамашұлы, в эти дни профсоюзы Казахстана отмечают свое 120-летие. С каким настроем отраслевой профсоюз «QAZAQMETAL KÁSIPODAǴY» встречает эту знаменательную дату?

– 120-летие профсоюзного движения Казахстана, которое мы отмечаем в этом году, неразрывно связано с зарождением и развитием горнодобывающей и горно-металлургической промышленности. Именно здесь, на предприятиях тяжелой индустрии, ковалась история организованного рабочего движения.

Для профсоюзного актива «QAZAQ­METAL KÁSIPODAǴY» всегда было и остается важным быть на передовых позициях, задавать тон в защите трудовых прав, инициировать системные изменения в социально-трудовой сфере. Мы видим, что сегодня голос нашего проф­союза слышен на всех уровнях, и это, безус­ловно, накладывает дополнительную ответственность – быть настойчивыми, компетентными и открытыми к диалогу.

Кроме того, 2025 год объявлен Главой государства Касым-Жомартом Токаевым­ Годом рабочих профессий. Это не просто символический жест, а четкий ориентир государственной политики, подчеркивающий стратегическую роль человека труда. В коллективах предприя­тий горно-металлургического комп­лекса активно обсуждаются вопросы улучшения условий труда, обеспечения социальных гарантий, внедрения инновационных и креативных подходов, развития партнерства. Мы должны быть готовы к технологической трансформации отрасли – совершенствовать обучение, снижать риски безработицы, помогать людям адаптироваться к новым реалиям. Только так профсоюзное движение сможет укрепить свой авторитет, влияние и позиции равноправного социального партнера.

– Отраслевой профсоюз «QAZAQ­METAL KÁSIPODAǴY» постоянно поднимает перед госорганами и работодателями проблемы рядовых работников. Какие из них сейчас стоят на повестке дня?

– Вопросы, волнующие работников горнодобывающей и горно-металлургической отраслей, находятся в центре внимания социальных партнеров. Мы надеемся, что в этот юбилейный год будут учтены конструктивные предложения профсоюзного актива при разработке изменений и дополнений в трудовое законодательство, и это станет важным стимулом для дальнейшего развития социального партнерства. Наш профсоюз постоянно анализирует ситуацию в сфере трудовых отношений и работает над устранением выявленных недостатков. Сегодня ключевыми принципами эффективного социального партнерства становятся гибкость и устойчивость.

Мы продлили срок действия Отрас­левого соглашения до конца 2025 года и уже приступили к разработке нового документа на 2026–2028 годы. Совместно с Министерством промышленности и строительства, а также Республиканской ассоциацией горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП) формируем актуальные, жизненные решения, направленные на защиту интересов людей труда и устойчивое развитие отрасли. Со стороны работодателей мы также ощущаем реальную поддержку. К примеру, компании ТОО «Казцинк», АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» и АО «KAZ Minerals» оказали содействие в решении вопросов, связанных с улучшением социально-бытовых условий работников – членов профсоюза.

– В своей повседневной работе Вы всегда уделяете особое внимание воп­росам безопасности труда и повышению квалификации профсоюзного актива. Какова ситуация сегодня?

– Нулевой травматизм – это не лозунг, а наша реальная цель. Вопросам безопас­ности на предприятиях горно-металлургического комплекса мы совместно с работодателями придаем первостепенное значение. На практике внедряются программы Vision zero, 5S, цифровые инструменты мониторинга производственной безопасности. На предприятиях Группы ERG успешно воплощается социальный проект «Народный контроль». В отрасли действуют около двух тысяч технических инспекторов, создано более ста производственных советов. Мы добиваемся расширения полномочий технических инспекторов по охране труда, поскольку именно они находятся на передовой и способны своевременно предотвратить несчастные случаи, сохранить здоровье и жизнь работников.

Что же касается повышения квалификации и обмена опытом, то с 2020 по 2025 год мы смогли охватить обучением свыше 18 800 профсоюзных активистов. Профсоюз плодотворно сотрудничает с Международной организацией труда, Глобальным союзом IndustriALL, Меж­дународной Евроазиатской федерацией металлистов, МОП «Профцентр «Союзметалл». Более 350 человек прошли стажировки за рубежом, проводятся меж­дународные семинары. При этом особое внимание уделяется участию в рабочем движении женщин и молодежи, а также подготовке новых профсоюзных лидеров.

– Асылбек Жамашұлы, в январе нынешнего года Вы стали депутатом Мажилиса Парламента. Позволяет ли Вам новый статус влиять на решение наиболее острых социально-трудовых вопросов?

– С 2023 года по поручению Президента Казахстана ведется системная работа по снижению пенсионного возраста для работников, занятых во вредных условиях труда. Однако не все категории сейчас охвачены этими мерами, поэтому мы настаиваем на расширении переч­ня вредных профессий и обеспечении справедливого подхода к начислению социальных выплат. Диалог с уполномоченными органами и законодателями продолжается.

Депутатский мандат дает мне возможность напрямую поднимать и продвигать вопросы, затрагивающие интересы работников. К примеру, по проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Респуб­лики Казахстан по вопросам совершенст­вования трудового законодательства» депутатами внесено свыше 50 поправок, многие из которых подготовлены с учетом предложений работников и профсоюзного актива.

Отмена обязательной индексации заработной платы в 2016 году стала, на мой взгляд, серьезной ошибкой. Работники фактически лишились механизма защиты от инфляции. Мы добиваемся возврата этой нормы, как рекомендует Международная организация труда. Индексация заработной платы – это не опция, а необходимость, гарантирующая устойчивость доходов трудящихся.

Для повышения эффективности сис­темы урегулирования коллективных трудовых споров и предотвращения конфликтов мной будет направлен депутатский запрос о реформировании института трудового арбитража.

Важно отметить, что Мажилис Парламента уже одобрил Конвенцию МОТ № 131 «Об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран» и направил ее на рассмотрение в Сенат Парламента. Этот шаг имеет большое значение для совершенствования социальной политики государства.

В ближайшее время будет рассмат­риваться проект закона Республики Казахстан «О внесении изменений в Трудовой кодекс Республики Казахстан по вопросам регулирования коллективных отношений в сфере труда».

– Вы постоянно участвуете в обсуж­дении многих вопросов и проблем, далеко выходящих за рамки трудовых отношений. На что обращаете внимание в своих выступлениях?

– Как член Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента, я с большой заинтересованностью участвую в обсуждении тем, напрямую касающихся качества жизни нашего общества. Особое внимание уделяю деятельности социальных объектов. Не секрет, что им порой не хватает средств на ремонт, приобретение оборудования, и не всегда те, кто действительно нуждается в поддержке, бывают обеспечены всем необходимым. В то же время нельзя не отметить, что в обществе сохраняется такое явление, как социальное иждивенчество. Это говорит о том, что работа на местах нередко ведется формально, без системного подхода и надлежащего контроля.

Здесь важно законодательно укрепить персональную ответственность и добиться того, чтобы каждая мера социальной поддержки была адресной, эффективной и приносила реальную пользу людям. Только так мы сможем укрепить основы справедливости, взаимоуважения и социальной солидарности, которые являются стержнем социально ориентированного государства.

– В одном из недавних депутатских запросов Вы поднимали проблему транспортной загруженности крупных городов. Это вызвало широкий общественный резонанс. Поделитесь с нашими читателями, в чем суть Вашей позиции.

– Действительно ранее по нашему депутатскому запросу был пересмот­рен график работы государственных и квазигосударственных организаций в связи с критической нагрузкой на транс­портную инфраструктуру, особенно в Астане и Алматы.

В последнее время все больше граж­дан обращаются с жалобами на организацию парковочного пространства и порядок его оплаты. На практике деятельность операторов парковок зачастую сводится к сбору платежей, при этом вопросы транспарентности, удобства и законности остаются открытыми. Это вызывает справедливое недовольство и требует выработки сбалансированных решений, учитывающих интересы государства, бизнеса и горожан.

Мы предлагаем внедрить стационарные системы фотовидеофиксации с функцией распознавания номерных знаков, обеспечить автоматический возврат средств за неиспользованное парковочное время, а также добиться полной финансовой прозрачности поступлений от сборов и штрафов. Все это напрямую повлияет на уровень доверия граждан, а также на безопасность дорожного движения. Ведь, как справедливо отметил Глава государства, цифровизация и искусственный интеллект должны использоваться не ради контроля, а ради повышения комфорта и качества жизни граждан.

– Как Вы относитесь к идее создания однопалатного Парламента?

– На мой взгляд, переход к однопалатному Парламенту способен создать реальные предпосылки для активизации гражданского общества и повышения эффективности законодательного процесса.

Убежден в том, что в Казахстане такая модель может быть действенной и результативной, однако только при одном обязательном условии – дальнейшем развитии партийной системы. Без сильных, ответственных и идеологически зрелых партий трудно выстроить полноценную систему сдержек и противовесов, которая необходима для демократического развития страны.

– 10 октября – День профсоюзов, кульминационный момент празднования 120-летия профсоюзного движения. Что Вы пожелаете своим коллегам и соратникам?

– За последний год 685 членов проф­союза были награждены ведомственными наградами «Еңбек даңқы», «Кенші даңқы», «Еңбек ардагері», «Құрметті металлург», «Құрметті кенші». Многие члены профсоюза поощрены профсоюзными наградами, почетными грамотами и благодарственными письмами.

В рамках Года рабочих профессий, объявленного Президентом Касым-Жомартом Токаевым, и в честь 120-летнего юбилея профсоюзного движения наш отраслевой профсоюз «QAZAQMETAL KÁSIPODAǴY» провел 8–9 октября в Астане профсоюзную спартакиаду «Еңбек атлеті» при поддержке Центра здорового образа жизни и спорта, структурного подразделения компании ERG. Программа включала как классические, так и национальные виды спорта – мини-футбол, настольный теннис, QazRox, асық ату, бес асық, садақ ату, қазақ күресі, тоғыз құмалақ.

Спорт, как известно, объединяет людей, укрепляет моральный дух, воспитывает дружбу, коллективизм и взаимную поддержку. Особенно велика его роль на предприятиях с вредными и опас­ными условиями труда – физическая подготовка и командный дух напрямую влияют на здоровье, работоспособность и безопасность работников. Такие мероприятия не только повышают престиж рабочих профессий, но и укрепляют единство профсоюзов, наполняя наше движение энергией, оптимизмом и верой в будущее.

От всей души поздравляю профсоюзных активистов, ветеранов и членов профсоюзов республики с профессио­нальным праздником и 120-летием профсоюзного движения Казахстана! Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии, уверенности в завтрашнем дне и новых профессиональных свершений! Пусть ваше служение делу защиты прав и интересов работников всегда будет отмечено уважением, поддержкой и благодарностью общества!