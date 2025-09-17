В одном из районов 18 семьям необоснованно произведены выплаты на сумму 3,1 млн тенге
Прокуроры выявили факты составления фиктивных заключений для получения адресной социальной помощи, сообщает Kazpravda.kz
По данным регионального надзорного органа, в Жетысайском районе было установлено, что несмотря на заключение комиссии, созданной местным исполнительным органом, о том, что семьи «не нуждаются в адресной социальной помощи», 18 семьям необоснованно произведены выплаты на сумму 3,1 млн тенге.
Вместе с тем, в сельском округе Капланбек Сарыагашского района секретарь участковой комиссии и заместитель акима сельского округа, подписавшись от имени членов комиссии, оформили фиктивные заключения по 56 заявлениям. В результате 9,7 млн тенге госсредств израсходованы не по назначению.
«Эти нарушения были выявлены прокуратурой в ходе анализа назначения АСП. В адрес уполномоченных органов внесён акт прокурорского надзора с требованием возврата средств и привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности», – говорится в публикации.
Там же добавили, что в настоящее время документ находится на рассмотрении.