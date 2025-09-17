В одном из районов 18 семьям необоснованно произведены выплаты на сумму 3,1 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуроры выявили факты составления фиктивных заключений для получения адресной социальной помощи, сообщает Kazpravda.kz

По данным регионального надзорного органа, в Жетысайском районе было установлено, что несмотря на заключение комиссии, созданной местным исполнительным органом, о том, что семьи «не нуждаются в адресной социальной помощи», 18 семьям необоснованно произведены выплаты на сумму 3,1 млн тенге.

Вместе с тем, в сельском округе Капланбек Сарыагашского района секретарь участковой комиссии и заместитель акима сельского округа, подписавшись от имени членов комиссии, оформили фиктивные заключения по 56 заявлениям. В результате 9,7 млн тенге госсредств израсходованы не по назначению.

«Эти нарушения были выявлены прокуратурой в ходе анализа назначения АСП. В адрес уполномоченных органов внесён акт прокурорского надзора с требованием возврата средств и привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности», – говорится в публикации.

Там же добавили, что в настоящее время документ находится на рассмотрении.