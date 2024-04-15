13 школ в пострадавших от паводков регионах подключили к сети Starlink

Минпросвещения продолжает работу по организации учебного процесса в регионах, где сохраняется паводковая ситуация, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, в сельских школах с низкой скоростью интернета прорабатывается вопрос подключения к высокоскоростной сети совместно с совместно с МЦРИАП.

В результате принятых мер в школах Костанайской, Актюбинской, Улытауской и Восточно-Казахстанской областей установили терминалы сети Starlink.

«В первую очередь мы рассматриваем школы, в которых расположились эвакуационные пункты для обеспечения связи и организации онлайн обучения. Так, с начала паводков к высокоскоростной сети подключились 13 школ. Сейчас установка терминалов ведется в школах Акмолинской и Туркестанской областей», - отметила и.о. директора департамента цифровизации Майра Маралбаева.

В ведомстве добавили, что в данное время 329 школ страны обеспечены интернетом с применением технологии Starlink. После установки терминалов, средняя скорость интернета в школах составляет 150 Мбит/с.