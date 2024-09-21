13 тыс. вейпов изъяла полиция из стоматологии в Алматы

Криминал
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Задержан ранее судимый за организацию незаконного игорного бизнеса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Незаконные вейпы отпускали со стоматологической клиники в Алматы. По данным оперподразделения, в одной из стоматологических клиник выявлен факт незаконного оборота электронных сигарет.

Порядка 13 тысяч вейпов обнаружены в складском помещении клиники в ходе обыска.

«Задержан 32-летний мужчина, ранее судимый за организацию незаконного игорного бизнеса, который дал признательные показания в незаконном обороте электронных сигарет. По его словам, с целью незаконного обогащения, он осуществлял подпольную реализацию запрещенных вейп-устройств, организовав склад для временного хранения в клинике у своего знакомого. По данному факту управлением полиции Медеуского района расследуется уголовное дело», — рассказал начальник управления по противодействию экстремизму ДП города Алматы Асхат Даулетияров.

Напомним, с 20 июня в Казахстане вступили в силу нормы закона, запрещающие продажу вейпов.

#Алматы #стоматология #вейпы

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