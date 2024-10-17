1414 – не повод для доверия?

Депутаты на пленарном заседании Мажилиса под председательством спикера Ерлана Кошанова одобрили в первом чтении поправки по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг
Законодательные поправки по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг разработаны в реализацию поручений Главы государства. По информации председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадины Абылкасымовой, первый блок поправок направлен на либерализацию требований по открытию иностранных банков в Казахстане, а также упрощение разрешительных процедур для руководящих работников финансовых организаций.
Так, для иностранных инвесторов предусматривается сокращение перечня документов для получения разрешения на открытие иностранного банка. Количество документов будет зависеть от рейтинга иностранной материнской компании. Законопроектом снижаются требования к активам иностранного банка при создании филиалов – с 20 млрд до 10 млрд долларов для привлечения большего количества иностранных инвесторов.
Кроме того, расширяются разрешенные виды деятельности для филиалов иностранных банков. Виды деятельности филиалов дополняются такими операциями, как обменные операции с иностранной валютой, кастодиальная деятельность, деятельность трансфер-агента, участие в синдицированном финансировании, выпуск платежных карточек. На втором этапе после получения разрешения на открытие дочернего банка или филиала иностранного банка перечень документов для получения банковской лицензии также сокращается с 50 до 7.
– Предлагается расширение видов деятельности и инвестиционных возможностей страховых организаций в IT-сфере. Страховые организации смогут самостоятельно разрабатывать программное обеспечение для автоматизации страховой деятельности, и им будет предоставлено право приобретать дочерние IT-компании, – сказала Мадина Абылкасымова.
Для упрощения доступа иностранных инвесторов на отечественный фондовый рынок предлагается установить возможность открытия прямых счетов международным расчетным организациям, таким как Euroclear и Clearstream в Центральном депозитарии Казахстана. Это позволит им вести учет и подтверждать права собственности на казахстанские ценные бумаги своих клиентов.
В рамках законопроекта предусмотрены также поправки, инициированные депутатами, для дальнейшей защиты прав потребителей финансовых услуг и повышения финансовой доступности.
– Основными поправками предусмотрено расширение доступа финансовых услуг для лиц с ограниченными возможностями. При регулировании задолженности по просроченным кредитам предусмотрены дополнительные меры защиты граждан, относящихся к социально уязвимым слоям населения, а также пострадавших в результате введения чрезвычайного положения, – сказала глава агентства.
Кроме того, исключается взимание ряда неустоек по банковским займам, а также введено ограничение по предельному размеру комиссий по договорам банковского займа. Для финансовых организаций вводится требование по утверждению внутренних процедур разработки и внедрения финансовых продуктов. Учтены предложения депутатов по наделению «Отбасы банка» правом выдачи образовательных кредитов в рамках государственной образовательной накопительной системы.
Кроме того, как в своем содокладе отметил руководитель рабочей группы по законопроекту Ерлан Стамбеков, депутаты Мажилиса предложили дополнительные поправки по защите прав казахстанцев. Так, Никита Шаталов высказал необходимость запретить онлайн-кредиты, так как простота их получения способствует распространению личных данных, что, в свою очередь, способствует распространению мошенничества, считает он.
– На сегодняшний день практически каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников, которые представляются сотрудниками банка. Результат мы видим, в Мажилис ежедневно поступает масса жалоб от наших граждан, ставших жертвами подобных преступлений. И существует мнение, что такие мошеннические схемы стали популярны и возможны из-за доступности и простоты онлайн-кредитования, – сказал депутат.
Он напомнил, что группой общественников даже была запущена петиция о запрете выдачи онлайн-кредитов в Казахстане.
– В данный момент рабочей группой также рассматривается предложение депутатов о запрете выдачи онлайн-кредитов, и мы ожидаем заключения Правительства по данной поправке. Какова позиция агентства по данной поправке? — спросил Никита Шаталов.
В свою очередь глава АРРФР Мадина Абылкасымова проблему признала. Развитие цифровых банковских услуг через приложения принесло и риски, но отмену онлайн-кредитов она считает избыточной мерой.
– В этой связи для того, чтобы не ограничивать доступ казахстанцев к онлайн-услугам, к онлайн-кредитованию, мы считаем введение прямого запрета на онлайн-займы преждевременным. Мы предлагаем вместе с тем рассмотреть ряд других механизмов, которые позволят лучше бороться с онлайн-мошенничеством, – сказала она.
В свою очередь заместитель председателя Нацбанка Виталий Тутушкин отметил, что Национальный банк также считает, что полный запрет на предоставление электронных банковских услуг – это шаг назад, особенно в условиях цифровизации не только банковских, но и целого ряда других услуг, в том числе государственных.
– Мы также согласны, что необходимо ужесточить контроль по предоставлению банковских услуг электронным способом. В частности, в конце июля этого года заработал антифрод-центр. С момента его запуска было обработано более 5,5 тысячи инцидентов на сумму порядка 600 миллионов тенге. По 17 миллионам удалось вернуть деньги добровольно. Я думаю, что дальнейшее усиление работы антифрод-центра также будет способствовать сокращению мошеннических схем. Плюс прорабатывается вопрос подключения к антифрод-центру и других участников, в частности Комитета национальной безопасности, сотовых операторов, которые сейчас не участвуют в его работе, – отметил он.
Депутат Асхат Рахимжанов присоединился к вопросу своего коллеги Шаталова, отметив ответственность и операторов сотовой связи в аферных схемах. Есть случаи, когда гражданам мошенники звонят по 50 раз в сутки с разных мобильных номеров, а операторы связи не имеют понятия о том, откуда идет этот поток. Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек на это сообщил, что для борьбы с интернет-мошенничеством внесут поправки в законодательство.
– Мы будем законодательно выходить с инициативой вернуть номерной план государству. Сейчас операторы связи выдают номера пользователям и SIM-карты. Мы вернем номерной план государству, и граждане будут получать номер сотового либо городского на портале «электронного правительства» либо через мобильное приложение eGov Мobile, – сказал Асхат Оразбек.
Кроме того, добавил он, государство ограничит количество SIM-карт, выдаваемых одному человеку, а юридические лица, которые «получают сейчас без контроля SIM-карты для коммерческого использования», должны будут по каждому номеру обосновывать его использование.
– С такими инициативами мы к вам в ближайшее время выйдем, – подчеркнул вице-министр.
По его словам, сегодня мошенники в основном действуют в социальных сетях и мессенджерах, в частности в WhatsApp, но его блокировать операторы связи не могут. Он также заверил, что информация о взломе баз данных eGov, ЦОН и 1414 не соответствует действительности, а мошенники пользуются не самой технологией, а доверием людей.
– Когда человеку приходит сообщение с портала 1414, значит, в этот момент мошенник пытается зайти на его личную страницу. В сообщении 1414, где указан код, большими буквами написано: «Никому не сообщайте свой код». Но люди, не читая, диктуют код мошеннику. Поэтому здесь надо понимать, что взлома нет. Люди, к сожалению, не до конца понимают всю ответственность, всю проблему, которая возникает, когда они эти коды раздают направо и налево, – констатировал Асхат Оразбек.
В свою очередь спикер Мажилиса Ерлан Кошанов предложил не ждать новый законопроект, а внести эти поправки в рассматриваемый закон до второго чтения.