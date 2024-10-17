1414 – не повод для доверия?

Депутаты на пленарном заседании Мажилиса под председательством спикера Ерлана Кошанова одобрили в первом чтении поправки по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг

фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Законодательные поправки по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг разработаны в реализацию поручений Главы государства. По информации председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадины Абылкасымовой, первый блок поправок направлен на либерализацию требований по открытию иностранных банков в Казахстане, а также упрощение разрешительных процедур для руководящих работников финансовых организаций.

Так, для иностранных инвес­торов предусматривается сокращение перечня документов для получения разрешения на открытие иностранного банка. Количество документов будет зависеть от рейтинга иностранной материнской компании. Законопроектом снижаются требования к активам иностранного банка при создании филиалов – с 20 млрд до 10 млрд долларов для привлечения большего количества иностранных инвесторов.

Кроме того, расширяются разрешенные виды деятельности для филиалов иностранных банков. Виды деятельности филиалов дополняются такими операциями, как обменные операции с иностранной валютой, кастодиальная деятельность, деятельность трансфер-агента, участие в синдицированном финансировании, выпуск платежных карточек. На втором этапе после получения разрешения на открытие дочернего банка или филиала иностранного банка перечень документов для получения банковской лицензии также сокращается с 50 до 7.

– Предлагается расширение видов деятельности и инвестиционных возможностей страховых организаций в IT-сфере. Страховые организации смогут самостоятельно разрабатывать программное обеспечение для автоматизации страховой дея­тельности, и им будет предос­тавлено право приобретать дочерние IT-компании, – сказала Мадина Абылкасымова.

Для упрощения доступа иностранных инвесторов на отечественный фондовый рынок предлагается установить возможность открытия прямых счетов международным расчетным организациям, таким как Euroclear и Clearstream в Центральном депозитарии Казахстана. Это позволит им вести учет и подтверждать права собственности на казахстанские ценные бумаги своих клиентов.

В рамках законопроекта пре­дусмотрены также поправки, инициированные депутатами, для дальнейшей защиты прав потребителей финансовых услуг и повышения финансовой доступ­ности.

– Основными поправками предусмотрено расширение доступа финансовых услуг для лиц с ограниченными возможностями. При регулировании задолженности по просроченным кредитам предусмотрены дополнительные меры защиты граждан, относящихся к социально уязвимым слоям населения, а также пострадавших в результате введения чрезвычайного положения, – сказала глава агентства.

Кроме того, исключается взимание ряда неустоек по банковским займам, а также введено ограничение по предельному размеру комиссий по договорам банковского займа. Для финансовых организаций вводится требование по утверждению внутренних процедур разработки и внедрения финансовых продуктов. Учтены предложения депутатов по наделению «Отбасы банка» правом выдачи образовательных кредитов в рамках государственной образовательной накопительной системы.

Кроме того, как в своем содок­ладе отметил руководитель рабочей группы по законопроекту Ерлан Стамбеков, депутаты Мажилиса предложили дополнительные поправки по защите прав казахстанцев. Так, Никита Шаталов высказал необходимость запретить онлайн-кредиты, так как простота их получения способствует распространению личных данных, что, в свою очередь, способствует распространению мошенничест­ва, считает он.

– На сегодняшний день прак­тически каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников, которые представляются сотрудниками банка. Результат мы видим, в Мажилис ежедневно поступает масса жалоб от наших граждан, ставших жертвами подобных преступлений. И существует мнение, что такие мошенничес­кие схемы стали популярны и возможны из-за доступности и простоты онлайн-кредитования, – сказал депутат.

Он напомнил, что группой общественников даже была запущена петиция о запрете выдачи онлайн-кредитов в Казахстане.

– В данный момент рабочей группой также рассматривается предложение депутатов о запрете выдачи онлайн-кредитов, и мы ожидаем заключения Правительства по данной поправке. Какова позиция агентства по данной поправке? — спросил Никита Шаталов.

В свою очередь глава АРРФР Мадина Абылкасымова проб­лему признала. Развитие цифровых банковских услуг через приложения принесло и риски, но отмену онлайн-кредитов она считает избыточной мерой.

– В этой связи для того, чтобы не ограничивать доступ казахстанцев к онлайн-услугам, к онлайн-кредитованию, мы считаем введение прямого зап­рета на онлайн-займы преж­девременным. Мы предлагаем вместе с тем рассмотреть ряд других механизмов, которые позволят лучше бороться с онлайн-мошенничест­вом, – сказала она.

В свою очередь заместитель председателя Нацбанка Виталий Тутушкин отметил, что Национальный банк также считает, что полный запрет на предоставление электронных банковских услуг – это шаг назад, особенно в условиях цифровизации не только банковских, но и целого ряда других услуг, в том числе государственных.

– Мы также согласны, что необходимо ужесточить контроль по предоставлению банковских услуг электронным способом. В частности, в конце июля этого года заработал антифрод-центр. С момента его запуска было обработано более 5,5 тысячи инцидентов на сумму порядка 600 миллионов тенге. По 17 миллионам удалось вернуть деньги добровольно. Я думаю, что дальнейшее усиление работы антифрод-центра также будет способствовать сокращению мошеннических схем. Плюс прорабатывается вопрос подключения к антифрод-центру и других участников, в частности Комитета национальной безопас­ности, сотовых операторов, которые сейчас не участвуют в его работе, – отметил он.

Депутат Асхат Рахимжанов присоединился к вопросу свое­го коллеги Шаталова, отметив ответственность и операторов сотовой связи в аферных схемах. Есть случаи, когда гражданам мошенники звонят по 50 раз в сутки с разных мобильных номеров, а операторы связи не имеют понятия о том, откуда идет этот поток. Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек на это сообщил, что для борьбы с интернет-мошенничеством внесут поправки в законодательство.

– Мы будем законодательно выходить с инициативой вернуть номерной план государству. Сейчас операторы связи выдают номера пользователям и SIM-карты. Мы вернем номерной план государству, и граждане будут получать номер сотового либо городского на портале «электронного правительства» либо через мобильное приложение eGov Мobile, – сказал Асхат Оразбек.

Кроме того, добавил он, государство ограничит количество SIM-карт, выдаваемых одному человеку, а юридические лица, которые «получают сейчас без контроля SIM-карты для коммерческого использования», должны будут по каждому номеру обос­новывать его использование.

– С такими инициативами мы к вам в ближайшее время выйдем, – подчеркнул вице-министр.

По его словам, сегодня мошенники в основном действуют в социальных сетях и мессенджерах, в частности в WhatsApp, но его блокировать операторы связи не могут. Он также заверил, что информация о взломе баз данных eGov, ЦОН и 1414 не соответствует действительности, а мошенники пользуются не самой технологией, а доверием людей.

– Когда человеку приходит сообщение с портала 1414, значит, в этот момент мошенник пытается зайти на его личную страницу. В сообщении 1414, где указан код, большими буквами написано: «Никому не сообщайте свой код». Но люди, не читая, диктуют код мошеннику. Поэтому здесь надо понимать, что взлома нет. Люди, к сожалению, не до конца понимают всю ответственность, всю проблему, которая возникает, когда они эти коды раздают направо и налево, – констатировал Асхат Оразбек.

В свою очередь спикер Мажилиса Ерлан Кошанов предложил не ждать новый законопроект, а внести эти поправки в рассмат­риваемый закон до второго чтения.