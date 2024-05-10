15 мая отключат телерадиовещание в Казахстане
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АО «Казтелерадио» уведомило о проведении профилактических работ, передает Kazpravda.kz
АО «Казтелерадио» для обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.
«В этой связи, уведомляем о проведении профилактических работ с отключением телерадиовещания 15 мая в период с 03:00-17:00 по столичному времени», – сообщили в организации.