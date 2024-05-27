15 тысяч сельхозживотных фиктивно вакцинировали в СКО

Прокуроры выявили системные нарушения в сфере ветеринарной безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областную прокуратуру

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, ветеринарные службы области нарушали порядок выдачи ветеринарных документов и вакцинации животных, не в полном объеме производили диагностические исследования крупного рогатого скота.

Например, в 15 тыс. случаях путем приписок ветеринарные врачи завышали кратность вакцинации сельскохозяйственных животных.

В 242 случаях в нарушение установленного порядка гражданам были выданы ветеринарные справки.

Вопреки требованиям ветеринарных правил местными исполнительными органами не обеспечивалось надлежащее содержание сибиреязвенных захоронений и скотомогильников.

Из-за отсутствия достаточного количества убойных пунктов и площадок продолжается практика убоя животных в частных подворьях.

«По акту прокурорского надзора 78 сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности, акимат области утвердил комплексный план, который направлен на устранение допущенных нарушений и улучшение ситуации в данной сфере», – прокомментировали в надзорном органе.

В пресс-службе добавили, что уполномоченные государственные органы ориентированы на привлечение граждан к адмответственности за убой животных в неустановленных местах. В этой связи, в прокуратуре напомнили гражданам об административной ответственности по статье 406 КоАП за нарушения в области ветеринарии, где предусмотрен административный штраф (от 73 840 до 738 400 тенге).

Напомним, в Актюбинской области из-за нарушений приостановлена деятельность ветеринарной лаборатории.