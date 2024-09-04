150 казахстанцев стали обладателями стипендии «Болашак»

Образование
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В ходе заседания было принято решение о присуждении международной стипендии «Болашак» 150 гражданам Казахстана.
Из общего числа стипендиатов 120 человек будут обучаться в магистратуре, 6 — в докторантуре, а 24 казахстанца пройдут стажировку в ведущих мировых университетах и производственных центрах.

Особое внимание уделено приоритетным направлениям подготовки – более двух третей стипендий распределено по естественно-техническим дисциплинам.

Кроме того, 33 казахстанцам присуждены гранты на научные стажировки в ведущих мировых научных и исследовательских центрах. При этом Ерлан Карин отметил необходимость тщательного отбора претендентов на научные стажировки в соответствии с установками Послания главы государства, озвученного 2 сентября. Поэтому на научные стажировки будут направляться только особо востребованные специалисты по наиболее значимым для экономики направлениям.

В завершение заседания государственный советник Ерлан Карин дал конкретные поручения по дальнейшему совершенствованию процессов реализации международной стипендии «Болашак» и программы научных стажировок, подчеркнув их важную роль в развитии научного потенциала страны.

#Карин #стипендия #Болашак

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