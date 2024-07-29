150 особей тюленей изымут для научных исследований в Казахстане

Экология
126
Гульмира Кунапия
корреспондент

Правительство подписало постановление об изъятии в целях мечения 156 особей тюленей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз 

Фото: МСХ

Сообщается, что каспийские тюлени будут отлавливаться на островах Дурнева, Тюленьи и Ремонтные шалыги (Актоты) в Каспийском море по побережью Мангистауской и Атырауской областей.

После завершения научных исследований, изъятые особи будут обратно выпущены в природную среду обитания.

Кроме того, разрешено изъятие для разведения в специально созданных условиях в научных целях аральского усача из реки Сырдарья в пределах Кызылординской области, тайменя из реки Ертис и ее притоков в пределах ВКО и области Абай, нельмы из реки Ертис в пределах Павлодарской области, а также редкого и находящегося под угрозой исчезновения аральского шипа из рек Или, Каратал, озера Балхаш и Капшагайского водохранилища в пределах Алматинской области.

В последующим животные будут выпущены в среду обитания.

В настоящее время научные организации получают соответствующие разрешения, после чего приступят к исследованиям по изучению и сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных, добавили в ведомстве. 

#Каспий #наука #тюлени

Популярное

Все
Как прошел второй день Олимпиады в Париже для казахстанских спортсменов
За плохую уборку в поездах наказали клининговую компанию
Казахстан в этом году установил рекорд в дорожном строительстве
Какие спортсмены сегодня выступят на ОИ-2024
Внутренние рейсы субсидируются в девяти областях на 6,6 млрд тенге
«Мошенника» оправдал Верховный суд по протесту генпрокурора
Более тысячи фирм-однодневок выявили налоговики с помощью биометрии
Большинство внутренних мигрантов поселилось в Павлодарской области
Роман Скляр провел совещание по нацпроекту «Комфортная школа»
Падение дельтаплана на Алаколе: в КГА обратились к казахстанцам
Рост экспорта в Китай железнодорожным транспортом составил 19%
150 особей тюленей изымут для научных исследований в Казахстане
Почему самая известная дзюдоистка мира расплакалась на Олимпиаде
Токаев освободил от должности зампредседателя КНБ
Отбасы банк для кредитования по программе "Наурыз" привлек на KASE 170,5 млрд тенге
За первое полугодие Казахстан добыл 44,7 млн тонн нефти
Сумма просроченных займов физлиц приблизилась к 1 трлн тенге
В Таразе открылся филиал российского университета
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Сотрудники аэропортов Парижа хотят устроить забастовку в день открытия Олимпиады
Премьер проверил ход строительства домов в двух районах Актюбинской области
Трое детей остались запертыми в горящей машине в Астане
Президент наградил орденом «Барыс» Пантелея Кесоглу
Грузовик с краской опрокинулся на трассе Астана - Петропавловск
Токаев переговорил по телефону с избранным президентом Ирана
Директор школы в Мангистау собирал деньги с учителей на оплату своих штрафов
Предпринимателям Актюбинской области возмещают ущерб от паводка
Предприятия Группы ERG масштабно отметили День металлурга
Олжас Бектенов посетил пострадавшее от паводков село в ЗКО
Олимпийский огонь прибыл в департамент Франции Сена и Марна
Японцы обследуют гидротехнические сооружения в четырех областях Казахстана
Бейнеуский зерновой терминал посетили делегации трех стран
Нефтяники будут закупать продукцию сельчан в ЗКО
На сколько подорожает проезд в автобусах Астаны с 1 августа
Зачинщики смертельной драки в Шымкенте задержаны в Подмосковье
Применять ИИ учат школьников и педагогов Казахстана
АН-2 разбился в Акмолинской области
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Строительные рынки переезжают за город
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
«Цифра» на службе у недропользователей
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»

Читайте также

Рекордная жара и полмиллиона смертей. Как идут дела с глоба…
Более 520 тыс. штук молоди рыб спасено в Атырауской области
«Таза Қазақстан»: столичные школьники посадили яблоневый сад
Стартовала декада мероприятий, приуроченных ко Дню Урала

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]