150 особей тюленей изымут для научных исследований в Казахстане

Правительство подписало постановление об изъятии в целях мечения 156 особей тюленей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

Фото: МСХ

Сообщается, что каспийские тюлени будут отлавливаться на островах Дурнева, Тюленьи и Ремонтные шалыги (Актоты) в Каспийском море по побережью Мангистауской и Атырауской областей.

После завершения научных исследований, изъятые особи будут обратно выпущены в природную среду обитания.

Кроме того, разрешено изъятие для разведения в специально созданных условиях в научных целях аральского усача из реки Сырдарья в пределах Кызылординской области, тайменя из реки Ертис и ее притоков в пределах ВКО и области Абай, нельмы из реки Ертис в пределах Павлодарской области, а также редкого и находящегося под угрозой исчезновения аральского шипа из рек Или, Каратал, озера Балхаш и Капшагайского водохранилища в пределах Алматинской области.

В последующим животные будут выпущены в среду обитания.

В настоящее время научные организации получают соответствующие разрешения, после чего приступят к исследованиям по изучению и сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных, добавили в ведомстве.