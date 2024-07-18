16 человек погибли при пожаре в торговом центре в Китае

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Пожар в 14-этажном здании, расположенном в высокотехнологичной зоне города, начался около 18:00 по местному времени (17:00 по времени Астаны). Возгорание произошло на первом этаже, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.

Спустя примерно четыре часа спасателям удалось эвакуировать из ТЦ 75 человек, которые находились в ловушке из-за огня. Поисково-спасательные операции завершены. Оказавшихся заблокированными внутри здания больше не было обнаружено.

В здании находятся универмаг, офисы, рестораны и кинотеатр.

По результатам предварительного расследования, инцидент был вызван строительными работами.