16 человек погибли при пожаре в торговом центре в Китае
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Айман Аманжолова
В китайском городском округе Цзыгун загорелся 14-этажный торговый центр
Пожар в 14-этажном здании, расположенном в высокотехнологичной зоне города, начался около 18:00 по местному времени (17:00 по времени Астаны). Возгорание произошло на первом этаже, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.
Спустя примерно четыре часа спасателям удалось эвакуировать из ТЦ 75 человек, которые находились в ловушке из-за огня. Поисково-спасательные операции завершены. Оказавшихся заблокированными внутри здания больше не было обнаружено.
В здании находятся универмаг, офисы, рестораны и кинотеатр.
По результатам предварительного расследования, инцидент был вызван строительными работами.