160 тысяч деревьев посадят в Алматы

Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Новые деревья сажают в количестве 10 вместо одного.

Фото: Kazpravda.kz

В Алматы вместо 16 тысяч аварийных будет посажено 160 тысяч новых деревьев. Об этом сообщил городской акимат, передает Kazpravda.kz.

Отмечается, что в городе насчитывается более 84 тысяч аварийных деревьев.

По словам руководителя отдела мониторинга Управления экологии и окружающей среды Алматы Нурлана Куттыбаева, инвентаризация деревьев была произведена в 2019 году. По ее итогам были выявлены аварийные, подлежащие сносу.

«Эти работы были начаты в прошлом году, на сегодня уже вырублено 5 тысяч зеленых насаждений. По плану в этом году будет вырублено 16 925 аварийных деревьев, с начала года снесено более 2,5 тысячи. Взамен будет произведена компенсационная посадка 1:10, то есть будет высажено более 160 тысяч молодых деревьев», – сообщил Нурлан Куттыбаев.

Для этого, по словам специалиста, был объявлен конкурс, заключен договор со специализированными организациями.

«В настоящее время на территории Алматы для вырубки аварийных деревьев задействовано более 35 единиц техники – автовышки, самосвалы, а также более 180 человек. Работы проводятся с соблюдением требований содержаний зеленых насаждений», – отметил спикер.

Для определения аварийности дерева делается тщательный анализ с привлечением научных сотрудников институтов, а также общественности города.

Как заверил Нурлан Куттыбаев, жители близлежащих домов заранее оповещаются о начале сноса зеленых насаждений. Непосредственно перед этим устанавливаются специальные знаки, ограждаются территории.

Напомним, в ноябре 2019 года акимат Алматы разработал проект мастер-плана озеленения города, предусматривающий посадку миллиона деревьев в ближайшие 3 года. Согласно проекту, на вырубку деревьев, закрывающих фасады магазинов, салонов и прочих объектов предпринимательства, будет введен запрет. Также предполагалось ужесточение контроля за компенсационной посадкой и увеличение количества высаживаемых деревьев взамен вырубаемых.

#город #Алматы #акимат #деревья #озеленение

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