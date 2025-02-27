Более 160 тысяч человек подали заявление для участия в мартовском ЕНТ

Образование
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 ЕНТ пройдет с 1 марта по 6 апреля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При подаче заявлений абитуриенты сами выбрали дату, время и пункт тестирования. В мартовском ЕНТ участвуют лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющихся гражданами РК, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.

Во время ЕНТ в программе тестирования будут доступны калькулятор, таблица Менделеева и таблица растворимости солей. А на аппеляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет в личном кабинете тестируемого после принятия решения об аппеляции.

Количество предметов на ЕНТ остается прежним – три обязательных и два на выбор. Количество заданий на ЕНТ – 120, в том числе, 20 заданий по «Истории Казахстана», 10 заданий по «Грамотности чтения», 10 заданий по «Математической грамотности» и по 40 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов также остается неизменным – 140 баллов.

Время тестирования – 4 часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

Напомним, 10 февраля завершилось январское ЕНТ, которое сдали около 164 тысяч человек. 76,8% абитуриентов прошли тестирование на казахском языке, 23,1% – на русском, 89 человек – на английском языке. Пороговый балл набрали около 70,4% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 65,8 баллов. Максимальный балл – 139. Всего 186 абитуриента набрали более 130 баллов.

#Образование #ЕНТ

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