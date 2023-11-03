190-летний шотландский виски уйдет с молотка за 10 тысяч фунтов

Lifestyle
109

В конце ноября на аукцион выставят 24 бутылки виски, изготовленного в 1833 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Фото: ru.pinterest.com

Как пишет издание Independent, его нашли в шотландском замке Блэр почти год назад и немедленно окрестили «самым старым в мире».

Устроители рассчитывают, что каждую бутылку удастся продать за сумму не менее 10 тысяч фунтов стерлингов. Для настолько редкого напитка это очень умеренная цена. Для сравнения, в 2022 году бочка редкого односолодового виски с шотландского острова Айлей ушла с молотка за 16 миллионов фунтов стерлингов. При этом она была произведена относительно недавно — в 1975 году.

Невысокая оценка виски из замка Блэр может объясняться тем, что о его происхождении почти ничего не известно. Радиоуглеродный анализ показал, что он был изготовлен в начале 1830-х годов. Специалисты подозревают, что его могли перегнать в 1833 году, разлить в 1841-м и перелить в новые бутылки в 1932-м, но подтвердить это очень трудно. Достоверной информации, где и как он был изготовлен, нет.

Кроме того, нельзя исключать, что затянувшееся хранение не лучшим образом сказалось на качестве. Пока содержимое бутылок из замка Блэр пробовали лишь несколько человек. Специалист по древним и редким сортам виски Ангус Макрейлд, который входил в их число, многословно восхищается древностью напитка, но лишь бегло касается его вкуса — в нем, по его словам, нет заметных ноток торфяного дыма. Хвалить его он не стал.

Ранее сообщалось, что 40 бутылок 190-летнего напитка обнаружил в конце 2022 года попечитель замка Блэр в шотландском графстве Пертшир Берти Тротон. Виски под названием Atholl Brose с добавлением меда готовили там многие века. Специалисты предполагают, что напиток из найденной партии в молодости могла пробовать королева Виктория.

#аукцион #виски #Шотландия

Популярное

Все
Билет в детство
Ни к селу ни к городу
Полтора века на страже здоровья
Сильные духом
О наших сокровищах узнает весь мир
Общайтесь и не стесняйтесь!
В зоосаде новый питомец
Наши – везде!
Позитивные тенденции
«Ты здесь на везение не уповай...»
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Векторы тюркской интеграции
Обновление на основе проектов
Казахстан подписал соглашение с российским Газпромом
Сила бирюзового паспорта
В поисках проекта-флагмана
Именем венгерского поэта назвали улицу в Астане
Природы неусыпный часовой
Сами придумали – сами возмущаются
Никогда не сдаваться
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Более 2,4 млрд тенге по ошибке уплатили в бюджет предприниматели
«Батарейкой» называют 97-летнюю Марию Сереченко
Собачья жизнь. Так продолжаться не может
Казахской гимнастике айкуне исполнилось 25 лет
Акция алматинского зоопарка «Желудевая осень» оказалась полезна не только животным
Анастасия – казахская келін
Второго пациента с сибирской язвой перевели в реанимацию в Топаре
Мирный атом: быть или не быть?
Профессия – дарить тепло
Речь, ставшая родной
Игры номадов многогранны
Продавших новорожденного акушерок осудили в Жамбылской области
В Казахстане посчитали население
Токаев посетил Каратальский историко-краеведческий музей
Новый автобусный маршрут запустят в Астане
Казахстан скорбит по погибшим на шахте имени Костенко горнякам
Консультации врачей смогут получать дистанционно казахстанцы
Казахский мейнстрим-кинематограф
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов

Читайте также

Новая песня The Beatles вышла благодаря ИИ
Дом детства Бритни Спирс выставили на продажу за $1,2 млн п…
Вход в мечеть Айя-София станет платным для иностранцев в Ст…
Ченнинг Татум и Зои Кравиц женятся

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]