2 человека погибли в легковушке, столкнувшейся с грузовиком в ВКО

ДТП с двумя погибшими произошло в Восточно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП ВКО

Фото: пресс-служба ДП ВКО

4 декабря около 9:00 на 34 км трассы Усть-Каменогорск – Риддер в Глубоковском районе произошло лобовое столкновение легкового автомобиля с грузовым.

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки от полученных травм скончались на месте.

Начато досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.