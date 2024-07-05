20 тысяч тонн свинины намерен импортировать Китай из Казахстана

Сельское хозяйство, Китай, Экономика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В рамках 24-го заседания Совета глав государств-членов ШОС представители Китайской мясной ассоциации посетили промышленный комплекс компании EMC Agro в СКО

Фото: Минсельхоз

Китайская мясная ассоциация выразила заинтересованность в импорте 20 тысяч тонн мяса свинины в год, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Гостям показали весь цикл переработки – от забоя скота до момента фасовки для дальнейшего вывоза на внутренний рынок. Весь процесс автоматизирован и соответствует международным санитарно-эпидемическим нормам. Контроль качества обеспечивается круглосуточно лабораторией, оборудованной немецкими анализаторами. Готовая продукция хранится в специальном морозильном цехе.

В свою очередь, промышленный комплекс компании EMC Agro готов поставлять в Китай около 60% выпускаемой продукции.

«Казахстан – страна полная возможностей. Сегодня одна из компаний, которая состоит в Китайской мясной ассоциации, планирует закупать на местном предприятии мясо свинины. Речь идёт о 20 тысячах тонн в год. Но мы также заинтересованы в баранине и говядине. И готовы поделиться своим опытом для помощи казахстанцам в развитии животноводства и экспорте мяса крупного и мелкого скота в Китай», – отметил президент клуба импортёров и экспортёров говядины Китайской мясной ассоциации Ма Гуаншэн.

Представители китайского бизнес-сообщества проявили большой интерес к реализации совместных перспективных проектов и выразили надежду на успешное сотрудничество с казахстанскими партнёрами.

«Надо понимать, что требования у Китая высокие. Объемы поставок должны быть стабильными, сырье безопасным. Наше мясо высокого качества, мы не сомневаемся в своей продукции, готовы к плодотворному сотрудничеству. Соседний рынок сбыта важен для нас», – сказал в свою очередь руководитель компании ЕМС agro Ержан Елеубаев.

Китайская мясная ассоциация – крупнейшая национальная ассоциация по производству и дистрибуции мяса в КНР включает порядка 1300 членов. EMC agro является одним из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий в Казахстане.

#Китай #визит #импорт #мясо

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