202 семьям выдали дома и квартиры взамен разрушенного паводками жилья

596 семей получили компенсацию на ремонт и восстановление жилья

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По состоянию на 17 мая 202 казахстанские семьи получили дома и квартиры взамен разрушенного паводками жилья, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

596 семей получили компенсацию на ремонт и восстановление жилья на сумму более 878 млн тенге. В целом в пострадавших регионах обследовано 10 740 жилых домов, по 8 168 объектам проведена оценка.

24 641 семья получила единовременную выплату в размере 100 МРП на сумму свыше 9,3 млрд тенге. Объем государственной помощи за павший скот превысил 1,3 млрд тенге.

В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях ведется строительство 658 новых домов для пострадавших, добавили в Кабмине.